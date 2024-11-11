Поступающие в вузы на ВОТ Луганщины обязательно станут членами "Движения первых", - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Луганщины россияне сделали обязательным участие студентов фейковых вузов в организации "Движение первых", членов которой часто используют для массовки на пропагандистских мероприятиях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Раньше вступление в кремлевское движение контроля за молодежью было не обязательным, хотя его насаждали различными способами. В частности, студентов вне движения лишали участия в развлекательных мероприятиях и создавали им препятствия в обучении. Однако даже это не смогло набрать большое количество участников", - рассказывают в ЦНС.
И добавляют, что теперь все студенты автоматически будут становиться участниками движения - организации, которая отвечает за массовку во время пропагандистских мероприятий.
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