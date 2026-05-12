Окупація Маріуполя
Окупанти хочуть передати майже 900 квартир у Маріуполі росіянам, - МВА

У тимчасово окупованому Маріуполі російська окупаційна адміністрація планує передати майже 900 квартир до фонду так званого "компенсаційного" житла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Маріупольська міська рада.

Йдеться про квартири маріупольців, які виїхали з міста через блокаду та окупацію.

Серед адрес – житло на проспектах Миру, Будівельників, Металургів, Нахімова, Перемоги та інших.

Що планують зробити з квартирами

Окупаційна влада має намір визнати ці квартири "муніципальною власністю".

Надалі їх планують використовувати як житло для компенсацій мешканцям, які втратили або пошкодили майно.

У міськраді зазначають, що місцеві жителі звинувачують окупаційну адміністрацію у непрозорому розподілі квартир та корупції.

Люди скаржаться на маніпуляції зі списками, відсутність зрозумілих правил і непрозорі черги.

Що відомо про вилучення житла

Наприкінці 2025 року Росія ухвалила закон, який дозволяє вилучати покинуте житло на окупованих територіях до 2030 року.

Надалі це майно можуть передавати російським військовим, чиновникам та іншим громадянам РФ.

Мабуть, там і для урядових кабміндічів квартири є??
12.05.2026 19:58 Відповісти
Після війни всі кацапи підлягають терміновій депортації на болота
12.05.2026 20:00 Відповісти
Анігіляції..
12.05.2026 20:31 Відповісти
Або до кабздона.
12.05.2026 20:46 Відповісти
12.05.2026 20:05 Відповісти
А яким боком це стосується України?)Місцеві ж не проти,не партизанять,святкували дєнь пабєди ...і в сємьях))
12.05.2026 20:21 Відповісти
Ваті,хто чекав кацапів так і треба.Але є інші випадки. В Луганді і Донбабве таке з 2015 року практикують.Їхав з відпустки в АТО потягом на Констаху влітку 2015.Їхала бабця в Луганду.Сказала таке-окупаційна влада оголосила всі квартири тих хто виїхав-безхозними.Діти живуть під Києвом,забрали до себе,а вона їздить раз на 3 місяці на тиждень в Луганськ зробить відмітку що проживає в своїй квартирі.Квартира-все що нажили з чоловіком за все життя.Ті хто виїхав з кінцями житло втратили,квартири окупанти віддали заїзджим кацапам і алакашам-бомжам-апалчєнцам.
12.05.2026 20:33 Відповісти
Так гівномарафонівська пропаганда розповідала що кацапи повністю зруйнували Маріуполь ,а тут виявляється аж майже 900 квартир "воскресло з руїн"
12.05.2026 20:37 Відповісти
Сумно.
Уявляю, як воно усе це потім назад буде відкручуватися.
Маю надію що буде.
12.05.2026 20:47 Відповісти
 
 