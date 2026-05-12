Окупанти хочуть передати майже 900 квартир у Маріуполі росіянам, - МВА

У тимчасово окупованому Маріуполі російська окупаційна адміністрація планує передати майже 900 квартир до фонду так званого "компенсаційного" житла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Маріупольська міська рада.

Йдеться про квартири маріупольців, які виїхали з міста через блокаду та окупацію.

Серед адрес – житло на проспектах Миру, Будівельників, Металургів, Нахімова, Перемоги та інших.

Що планують зробити з квартирами

Окупаційна влада має намір визнати ці квартири "муніципальною власністю".

Надалі їх планують використовувати як житло для компенсацій мешканцям, які втратили або пошкодили майно.

У міськраді зазначають, що місцеві жителі звинувачують окупаційну адміністрацію у непрозорому розподілі квартир та корупції.

Люди скаржаться на маніпуляції зі списками, відсутність зрозумілих правил і непрозорі черги.

Що відомо про вилучення житла

Наприкінці 2025 року Росія ухвалила закон, який дозволяє вилучати покинуте житло на окупованих територіях до 2030 року.

Надалі це майно можуть передавати російським військовим, чиновникам та іншим громадянам РФ.

