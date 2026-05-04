Росія анонсувала пропагандистську гру про окупований Маріуполь

У Росії анонсували відеогру "Kuindzhi, 93", яка нібито відтворює події у Маріуполі під час блокади навесні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на платформі Steam.

Що відомо про гру

Реліз гри запланований на 20 травня 2026 року. Проєкт подають як "атмосферну історію" від першої особи про 18-річного хлопця з Донбасу.

За сюжетом, герой після мобілізації батька вирушає до Маріуполя як волонтер і переживає внутрішній конфлікт на тлі бойових дій.

Що викликає питання

Розробники заявляють, що історія "натхненна реальними подіями", але не відтворює конкретні факти.

При цьому одним із джерел натхнення названо російський пропагандистський фільм "У края бездны".

Головного героя озвучив російський реп-виконавець Хаски.

Контекст подій у Маріуполі

У березні 2022 року російські війська заблокували Маріуполь, відрізавши місто від евакуації та гуманітарної допомоги.

Мешканці залишалися без води, їжі, електрики та зв’язку.

Місто зазнавало масованих обстрілів з авіації, артилерії та реактивних систем.

Точна кількість загиблих досі залишається невідомою.

