Россияне анонсировали новую пропагандистскую игру о блокаде Мариуполя

В России анонсировали видеоигру "Куинджи, 93", которая якобы воссоздает события в Мариуполе во время блокады весной 2022 года.

Что известно об игре

Релиз игры запланирован на 20 мая 2026 года. Проект представляют как "атмосферную историю" от первого лица о 18-летнем парне из Донбасса.

По сюжету, герой после мобилизации отца отправляется в Мариуполь в качестве волонтера и переживает внутренний конфликт на фоне боевых действий.

Что вызывает вопросы

Разработчики заявляют, что история "вдохновлена реальными событиями", но не воспроизводит конкретные факты.

При этом одним из источников вдохновения назван российский пропагандистский фильм "У края бездны".

Главного героя озвучил российский рэп-исполнитель Хаски.

Контекст событий в Мариуполе

В марте 2022 года российские войска блокировали Мариуполь, отрезав город от эвакуации и гуманитарной помощи.

Жители остались без воды, еды, электричества и связи.

Город подвергался массированным обстрелам с воздуха, из артиллерии и реактивных систем.

Точное количество погибших до сих пор остается неизвестным.

Якось *****... якшо знайдуться дебіли, які куплять це лайно, то вони самі собі злобні буратіни А скоріш за все просто попиляють бабло мінкульта і на цьому все.
04.05.2026 18:43 Ответить
В Стиме заявлено как бесплатная. Так что сами авторы понимают что покупать никто не будет.
04.05.2026 19:03 Ответить
Я б її і безкоштовно не качав. Трохи пограєш, а потім всі твої паролі з ключами вже в фсб. А на компі шось майниться.... пиши потім в "Спортлото".
04.05.2026 19:40 Ответить
"Zelensky, Вирок-2019"
04.05.2026 19:03 Ответить
Кончені мерзенні ублюдочні андрофаги🤬! Смерть десятків тисяч вбитих (тільки цивільних) включно з дітками для них гра!
Будьте ви прокляті з корінням і насінням навіки вічні!
❤️🖤💙💛
04.05.2026 19:46 Ответить
 
 