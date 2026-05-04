Россия анонсировала пропагандистскую игру об оккупированном Мариуполе

В России анонсировали видеоигру "Куинджи, 93", которая якобы воссоздает события в Мариуполе во время блокады весной 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на платформе Steam.

Что известно об игре

Релиз игры запланирован на 20 мая 2026 года. Проект представляют как "атмосферную историю" от первого лица о 18-летнем парне из Донбасса.

По сюжету, герой после мобилизации отца отправляется в Мариуполь в качестве волонтера и переживает внутренний конфликт на фоне боевых действий.

Что вызывает вопросы

Разработчики заявляют, что история "вдохновлена реальными событиями", но не воспроизводит конкретные факты.

При этом одним из источников вдохновения назван российский пропагандистский фильм "У края бездны".

Главного героя озвучил российский рэп-исполнитель Хаски.

Контекст событий в Мариуполе

В марте 2022 года российские войска блокировали Мариуполь, отрезав город от эвакуации и гуманитарной помощи.

Жители остались без воды, еды, электричества и связи.

Город подвергался массированным обстрелам с воздуха, из артиллерии и реактивных систем.

Точное количество погибших до сих пор остается неизвестным.

