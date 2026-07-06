Окупанти почали нову хвилю вилучення житла в Донецьку - людей масово виселяють до гуртожитків, - ЦНС

Окупаційна адміністрація Донецька розпочала нову кампанію з перевірки житлових будинків, після якої мешканців масово змушують залишати власні квартири. За інформацією Центру національного спротиву, навіть незначні пошкодження стають підставою для визнання житла аварійним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр національного спротиву.

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За даними ЦНС, спеціально створені комісії масово визнають будинки "непридатними для проживання", навіть якщо вони мають лише поверхневі пошкодження. Після цього власників змушують залишати оселі та переселятися до гуртожитків або тимчасового житла з мінімальними побутовими умовами.

У Центрі національного спротиву наголошують, що така практика є черговим механізмом тиску на цивільне населення та способом перерозподілу нерухомості на тимчасово окупованих територіях.

"Фактично це перетворюється на черговий механізм тиску та перерозподілу нерухомості. Комісії масово занижують оцінку стану будинків навіть при незначних пошкодженнях. Мешканців примушують покидати власні квартири під приводом "небезпеки проживання". Після виселення зростає ризик втрати права на власність без реальних компенсацій", – зазначили у Центрі національного спротиву.

За інформацією ЦНС, після ухвалення рішення про непридатність житла окупаційна влада може знести будинки, а звільнені земельні ділянки використати під нову забудову. Таким чином власники ризикують не лише втратити можливість проживати у своїх квартирах, а й залишитися без будь-якої компенсації за втрачене майно.

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