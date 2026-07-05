Силы обороны нанесли авиаудар по базе операторов БПЛА РФ в Покровске: уничтожен личный состав, узел связи и запасы боеприпасов, - 7-й корпус ДШВ
Силы обороны нанесли авиаудар по микрорайону Покровска, где отмечается деятельность инструкторов "Рубикон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
База для вражеских пилотов
Как отмечается, разрушенное многоэтажное здание в микрорайоне "Лазурный" РФ длительное время использовала в качестве базы для пилотов. Также в подразделениях противника, размещавшихся в этом микрорайоне, зафиксировано присутствие инструкторов центра "Рубикон", которые готовили экипажи БПЛА.
Кроме того, по имеющейся информации, в одном из помещений противник хранил боеприпасы, в состав которых входили ядовитые химические вещества.
Что уничтожено?
"В результате удара противник потерял до двух пунктов работы экипажей БПЛА, узел связи, запасы боеприпасов, а также до 10-15 человек", - говорится в сообщении.
Перед нанесением удара по цели разведка 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ детально изучала район сосредоточения противника.
Анализ локации, в частности, выявил:
▪️Круглосуточную активность: непрерывную работу подразделений аэроразведки
▪️Техническое обеспечение: использование WI-FI-мостов, роутеров, антенн и терминалов Starlink для координации и управления дронами.
"В течение длительного времени именно южную часть города противник выбирает в качестве приоритетного места для сосредоточения личного состава, в частности пилотов БПЛА.
Таким образом, противник надеется снизить риски ударов FPV-дронов со стороны украинских военных в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ, а также упростить логистику. Эти районы примыкают к дорогам, соединяющим Покровск с другими крупными населенными пунктами в тылу врага", - подчеркнули в 7-м корпусе.
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