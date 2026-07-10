Удари комплексами Fire Point: 7-й корпус ДШВ знищив виробництво дронів та логістичний вузол окупантів на околицях Донецька. ВIДЕО
Десантники 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ провели успішну антилогістичну операцію у ближньому тилу ворога на Донеччині. Вони здійснили серію результативних уражень новітніми далекобійними ударними комплексами Fire Point (FP-2) по об'єктах загарбників в околицях тимчасово окупованого Донецька.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій 7-го корпусу ДШВ, у мережі оприлюднено ексклюзивні кадри бойової роботи.
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Завдяки застосуванню засобів класу middle strike, які дозволяють працювати по всій глибині смуги відповідальності з'єднання, десантникам вдалося знищити цех, де окупанти збирали та готували до вильоту FPV-дрони й важкі ударні безпілотники. Крім того, уражено склади наземних роботизованих комплексів і місця розташування особового складу противника.
У корпусі наголошують на стратегічній важливості нейтралізації вказаного району.
"Одне із ключових завдань 7 корпусу ДШВ наразі - зменшення можливостей ворога вести бойові дії... Уражена зона поблизу Донецька є одним із ключових логістичних вузлів російського угруповання, звідки забезпечуються підрозділи, які ведуть наступальні дії в тому числі на Покровському напрямку".
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