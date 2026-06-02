Новости Ракетная программа Украины Производство баллистических ракет в Украине
РФ считает ракетную программу Украины стратегической угрозой и готовит новые удары по компаниям ОПК, — Зеленский

Россия определила украинские оборонные компании, занимающиеся разработкой ракетных технологий, в качестве одной из ключевых целей для будущих ударов — военных, политических и пропагандистских. В Кремле рассматривают способность Украины создать собственную баллистическую систему как стратегическую угрозу.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР МО Олега Иващенко, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, Москва четко осознает опасность от того, что Украина способна разработать собственную баллистическую систему и локализовать производство противоракетной защиты. Президент заверил, что Украина должным образом отреагирует на эти угрозы.

Санкции и российское производство ракет

Во время доклада руководитель разведки предоставил подробные данные о ракетном потенциале оккупантов:

  • конкретные объекты и объемы производства ракет в РФ;

  • логистические пути поставки критических компонентов и станков;

  • перечень конкретных лиц и иностранных компаний, которые помогают агрессору обходить санкционные ограничения.

"Готовим обновление наших мер противодействия – украинских и в координации с партнерами. Важно, чтобы давление на Россию усиливалось", – подчеркнул Зеленский.

Срыв международных связей Украины и ситуация в Армении

Военная разведка Украины также сумела получить новые внутренние документы РФ, касающиеся политического планирования Кремля. В частности, речь идет о стратегии Москвы по разрушению отношений Украины с Молдовой, государствами Южного Кавказа, Ближнего Востока и региона Персидского залива.

Одна из ключевых задач российских спецслужб — максимально ограничить связи нашего государства с этими регионами в сфере безопасности, экономики и стратегии.

"Считаем, что Россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры движемся правильным курсом к большей безопасности и дальнейшему укреплению своего суверенитета", — отметил президент.

Отдельно Зеленский обратил внимание на необходимость решительных действий со стороны Европейского Союза на фоне приближения выборов в Армении, где Россия пытается всеми силами удержать свое влияние.

Глава государства призвал Европу значительно активнее поддерживать народы, стремящиеся вырваться из-под российского имперского давления. По его словам, это вопрос не просто политического выбора, а фундаментального права на самостоятельное будущее. Украина уже в ближайшее время представит партнерам свои соответствующие предложения по совместной работе в этом направлении.

Зеленский Владимир (24380) ракеты (3977) ГУР (811) Иващенко Олег (25)
+18
Власна балістична система тільки в порожній голові клована. Треба по ній вдарити.
02.06.2026 18:10 Ответить
+14
Зручно, зручно - тепер кацапи розіб'ють неіснуючу ракетну програму. І все .
02.06.2026 18:10 Ответить
+11
Егеж, 1000000 фламінго в день, це загроза для кацапів!
02.06.2026 18:09 Ответить
02.06.2026 18:09 Ответить
Зеленський, подбав ОСОБИСТО, з 2019 року, щоб ракетні програми в Україні були ЗАБЛОКОВАНІ, як і за часів ригоАНАЛІВ двічі не судимого якунєвича! Тому і виконання ДОЗ було припинено зеленським, на ДП ОПК України!!! Оманські завдання ******, КВНщик виконував без вагань!!
Ось така «особа», опинилася в Урядовому кварталі з 2019 року!!!
Це ж саме, ****** намагався провернути і в Польщі, Молдові, Румунії, Німеччині, Франції, Арменії, США!!!
02.06.2026 18:31 Ответить
02.06.2026 18:47 Ответить
Не "особа", а істота! Особою той мерзотник не стане. Ніколи.
02.06.2026 19:42 Ответить
02.06.2026 18:10 Ответить
Прийшов час Найвеличнішому Тік-Токеру зняти відосики у секретних цехах з потужно незламними заявами, що ніхто їх не знайде.
02.06.2026 18:10 Ответить
Такое уже было. С Фламиндичами. Рекламу сделали, средства вложили, обещали клепать серийно и много, а потом БАЦ - типа прилет и ни денег, ни ракет. Рабочая схема

02.06.2026 19:18 Ответить
02.06.2026 18:10 Ответить
Це мені дуже схоже на те як кацапи будуть допомагати вовачці приховати корупцію у фальш понті.
02.06.2026 18:24 Ответить
Опять срывается серийный фуфломинго
02.06.2026 18:11 Ответить
Виробництва розосереджені по автосалонам і п'ятиповерхівкам?
02.06.2026 18:11 Ответить
Це вже питання до хворої голови кацапів
02.06.2026 18:14 Ответить
Так, влучання двох десятків ворожих ракет були виключно туди, більш нікуди.
02.06.2026 18:18 Ответить
Куди влучили, там і штаб ІДІЛ "Азову" виробництво ракет.
02.06.2026 18:20 Ответить
Новий анекдот від 95 кварталу: у нас є ракетна програма, але досі немає ракет (ракети поїхали в Ізраіль), але кацапи чогось бояться порожню ракетну програму.
02.06.2026 18:12 Ответить
Фламінго не буде?
02.06.2026 18:12 Ответить
Передай рашистам що їм нічого турбуватися. 3000 фламінгів полетіли в ізраїль, а обіцяна вже чотири роки балістика в помийному відрі підтерта чієюсь обісраною сракою.
02.06.2026 18:15 Ответить
Ось, власне, прогрів потужників на подальшу відсутніть українських ракет, балістики і ППО.
02.06.2026 18:17 Ответить
Може вже треба заради безпеки вже виводить виробництво ОПК з великих міст?
02.06.2026 18:18 Ответить
Може досить пи...діти? Вже майже рік,а то і більше гундосиш про власну балістичну ракету.Треба було не "Великим крадівництвом" займатись не хєрити ракетну програму в 2019 році ,а жити по принципу "Хочеш миру готуйся до війни".
02.06.2026 18:18 Ответить
Да досить базікати от вони туди вдарять туди базікало брехливе де ракети на моцкву як завжди вперде
Березовый сок
Чергова терористична атака Росії. Знову ракети і шахеди. Знову загиблі та поранені українці, знову постраждали діти, знову зруйновані будинки та спалені автівки. Все це наслідки рашистських прильотів та падіння уламків. Під масованим ударом були Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів та інші населені пункти. Жертв могло бути більше, але бійці ППО зробили все, що могли.

І в мене єдине запитання - Володимир Зеленський, а удар у відповідь буде? Такий удар, щоб Росія відчула його та зрозуміла, що це помста у відповідь на їх злочин. Чи обмежитесь вечірним відео з традиційними погрозами та обіцянками, які виконувати не будете, як це було з обіцянкою блекауту у Москві, якщо станеться блекаут у Києві? А може буде новий указ про дозвіл провести парад у Москві? Чи будете мовчати, як мовчите, хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії поряд з Андрієм? До речі, з Династією все ок, не постраждала? Ну, хоч щось хороше. Але питання про удар у відповідь залишається відкритим.

Цим ударом українців не зламати. До речі, в Кремлі це розуміють. Але б'ють тому що можуть і знають, що не буде дзеркального удару у відповідь. І це треба змінити.

Росія може програти, але для цього мало лише бажати та погрожувати їй, а треба і робити все можливе. Росія повинна бути зруйнована. Це запорука того, що зникне не лише клята країна-варвар і країна-агресор, а і зачахне ******* форма нацизму - рашизм. СРСР подох і ця подохне. Рашисти не люди, а біосміття. І як будь-яке сміття - потребує утилізації разом з їх країною. Не лише обіцяти, а і виконувати обіцяне. То де удар у відповідь і сотні Фламінго на Москву, Володимире Олександровичу?

Рашисти не люди, а біосміття. Не маючи можливості отримати перемогу на полі бою вони цілеспрямовано б'ють по цивільним. Мої співчуття всім постраждалим від атак рашистів.
02.06.2026 18:18 Ответить
Це перед від'їздом в турпоїздку, щоб попередити нас що нічого, крім попередження, робити не буде. Щось типу ракет немає, но ви тримайтеся
02.06.2026 18:18 Ответить
на тому тижні європейці заважали виробляти балістику, тепер рф.
02.06.2026 18:19 Ответить
Елементарне залякування і все, А ти що готуєш? Свої зелені потужності? Ти 100 відсотків імпотент вже, ти вже нічого не вирішуєш , але двушки не забуває відправляти.
02.06.2026 18:22 Ответить
Як же зручно - виділять мільярди на цю програму, а потім скажуть, що рашисти все знищили. Ну а що, ця схема розкрадання бабла вже перевірена і працює.
02.06.2026 18:22 Ответить
Перед вторгненням занапастили ракетну програму,а теперішній проект по фламінго очолив вихідець з росії,який перебував в сізо фсб,дивним чином вибрався звідтам,переїхав сюди,дістав доступ до секретних ракетних технологій,очолив ракетну компанію,якій одразу перевели мільрди грн.,перевіряючі служби лише споглядали процес.
До речі,а теперішнього творця рнк хочуть віддати в лапи фсб.
02.06.2026 18:25 Ответить
ну а чо! саме тому програму "фламінго" самі й знищили! робота на випередження ударів! ))
02.06.2026 18:26 Ответить
А чому кацапня знає де розташовані зараз компанії ОПК?
02.06.2026 18:28 Ответить
Треба менше тріпатись, а більше робити.
02.06.2026 18:30 Ответить
Чим більше цей так званий президент говорить про якусь ракетну програму тим менше віри в будь що ,ти все зробив що б її розвалити і твої друзі вкрали побільше коштів ,не лізь туди в чому не тямиш, краще з корупцією своїх друзів розберись і ти нарешті назвеш путіна злочинцем терористом чи страшно ?
02.06.2026 18:36 Ответить
Ми на 1 місці по виготовленню балобалістичних ракет. Кожний день вони ******** неокріпші мізки виборців слуг
02.06.2026 18:39 Ответить
вовОчко тепер речник кремля, воно вже лошадь переплюнули по заявах про атаки рос підерації
02.06.2026 18:50 Ответить
То може знову зупиниш всі ракетні програми України, як в 2019 році?!
Ти тоді всім впарював: "какая разніца", "адін нарот".

Треба менше пи#діти, а більше робити Вова!
02.06.2026 18:50 Ответить
Та вже, один з рашистських каналів хвалебно розтрубив про, начебто, знищення ворожими "Кинжалами" та "Искандеоами-М" виробництва ракет "Фламінго" і БПЛА FP-1 в Дніпрі під час сьогоднішнього нальоту на місто.

02.06.2026 18:50 Ответить
Шпігельшнауцер, де ракети! Були, чєсноє піонерское, зуба даю золотий!!! Даже два. Тищща ракетів. Кляті москалі лінію підірвали. Так, лінія не підземна, а в жестяном ангаре, як положено!!!
02.06.2026 18:51 Ответить
понос день бабака
02.06.2026 18:52 Ответить
И прямо сейчас на УП статья :

"Уряд "підсвітив" ворогу 250 оборонних компаній". Для чого потрібні відкриті дані? https://www.pravda.com.ua/podcasts/63bff58767d28/2026/06/02/8037458/
02.06.2026 18:53 Ответить
это то о чем мы все время говорим: у министров и прочих высокопосадовцев, а также имеющих отношение к чувствительной и секретной информации журналистов, рты не закрываются...

По идее за этим должна следить контрразведка. Но есть ли она ?
02.06.2026 18:58 Ответить
Треба терміново рятувати Frayer Pont...
02.06.2026 18:55 Ответить
Бабосики отмыли, пора русне кооридинаты сливать поездками и фоточками. Рука уже набита
02.06.2026 19:00 Ответить
Так а шо зараз робити??? Ракет для петріотів немає і не буде. Як захищатися??? Хтось про це думав хоча бі рік тому? Чи як завжди - якось воно буде?
02.06.2026 19:02 Ответить
Народ Украины ждёт очень мощного ответа по болотам, народ Украины умеет ждать но честно говоря уже надоедает, тем более что слышим много обещаний а дел видим негусто..
02.06.2026 19:08 Ответить
Ну по-перше,якщо і виділені кошти Южмашу-то там 100% щось вже є і дістати підземний завод--НЕМОЖЛИВО,немає в кацапів такої зброї,а по-друге,ЯКБИ КОШТИ БУЛИ ВИДІЛЕНІ,то ніяких фламінго і не потрібно було,а так все фінансування пішло на ці супер-ракети,а Южмаш отримав ШИШ!!!
02.06.2026 19:17 Ответить
Кто о чем,а этот о своём бизнесе.Это очевидно,мародер.
02.06.2026 19:30 Ответить
Люди, чи ви забули, що виробництво ракет за кордоном. Пан Штіллерман так казав. Туди регулярно їздять різні наші пропагандисти та повертаються з круглими очима від захоплення. 300000 метрів виробничих площадок. Ніхто в них не влучав. Так що питання про те, де ж ракети, все ще можно задавати.
02.06.2026 19:33 Ответить
Впевнений, що виключно через постійні підступні ворожі удари нашим всесвітньовідомим геніальним ракетобудівникам панам Міндічу та Штілерману під керівництвом видатного державного мужа пана Зеленського ніяк не вдається третій рік підряд налагодити випуск найкращих у світ ракет Фламінго. Два десятки ракет, які попри неймовірно важкі, можна сказати, нелюдські умови виробництва всеж вдалося виготовити, навели на кацапів справжній жах. Будемо сподіватись, що й наступні кілька років не пройдуть марно, й нашим скромним тиловим героям за декілька мільядів доларів вдасться виготовити ще десяток цих смертоносних ракет і потужно-незламним ударом направити їх прямо в бункер жалюгідного *****!!!
02.06.2026 19:58 Ответить
 
 