РФ считает ракетную программу Украины стратегической угрозой и готовит новые удары по компаниям ОПК, — Зеленский
Россия определила украинские оборонные компании, занимающиеся разработкой ракетных технологий, в качестве одной из ключевых целей для будущих ударов — военных, политических и пропагандистских. В Кремле рассматривают способность Украины создать собственную баллистическую систему как стратегическую угрозу.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР МО Олега Иващенко, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, Москва четко осознает опасность от того, что Украина способна разработать собственную баллистическую систему и локализовать производство противоракетной защиты. Президент заверил, что Украина должным образом отреагирует на эти угрозы.
Санкции и российское производство ракет
Во время доклада руководитель разведки предоставил подробные данные о ракетном потенциале оккупантов:
-
конкретные объекты и объемы производства ракет в РФ;
-
логистические пути поставки критических компонентов и станков;
-
перечень конкретных лиц и иностранных компаний, которые помогают агрессору обходить санкционные ограничения.
"Готовим обновление наших мер противодействия – украинских и в координации с партнерами. Важно, чтобы давление на Россию усиливалось", – подчеркнул Зеленский.
Срыв международных связей Украины и ситуация в Армении
Военная разведка Украины также сумела получить новые внутренние документы РФ, касающиеся политического планирования Кремля. В частности, речь идет о стратегии Москвы по разрушению отношений Украины с Молдовой, государствами Южного Кавказа, Ближнего Востока и региона Персидского залива.
Одна из ключевых задач российских спецслужб — максимально ограничить связи нашего государства с этими регионами в сфере безопасности, экономики и стратегии.
"Считаем, что Россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры движемся правильным курсом к большей безопасности и дальнейшему укреплению своего суверенитета", — отметил президент.
Отдельно Зеленский обратил внимание на необходимость решительных действий со стороны Европейского Союза на фоне приближения выборов в Армении, где Россия пытается всеми силами удержать свое влияние.
Глава государства призвал Европу значительно активнее поддерживать народы, стремящиеся вырваться из-под российского имперского давления. По его словам, это вопрос не просто политического выбора, а фундаментального права на самостоятельное будущее. Украина уже в ближайшее время представит партнерам свои соответствующие предложения по совместной работе в этом направлении.
Чергова терористична атака Росії. Знову ракети і шахеди. Знову загиблі та поранені українці, знову постраждали діти, знову зруйновані будинки та спалені автівки. Все це наслідки рашистських прильотів та падіння уламків. Під масованим ударом були Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів та інші населені пункти. Жертв могло бути більше, але бійці ППО зробили все, що могли.
І в мене єдине запитання - Володимир Зеленський, а удар у відповідь буде? Такий удар, щоб Росія відчула його та зрозуміла, що це помста у відповідь на їх злочин. Чи обмежитесь вечірним відео з традиційними погрозами та обіцянками, які виконувати не будете, як це було з обіцянкою блекауту у Москві, якщо станеться блекаут у Києві? А може буде новий указ про дозвіл провести парад у Москві? Чи будете мовчати, як мовчите, хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії поряд з Андрієм? До речі, з Династією все ок, не постраждала? Ну, хоч щось хороше. Але питання про удар у відповідь залишається відкритим.
Цим ударом українців не зламати. До речі, в Кремлі це розуміють. Але б'ють тому що можуть і знають, що не буде дзеркального удару у відповідь. І це треба змінити.
Росія може програти, але для цього мало лише бажати та погрожувати їй, а треба і робити все можливе. Росія повинна бути зруйнована. Це запорука того, що зникне не лише клята країна-варвар і країна-агресор, а і зачахне ******* форма нацизму - рашизм. СРСР подох і ця подохне. Рашисти не люди, а біосміття. І як будь-яке сміття - потребує утилізації разом з їх країною. Не лише обіцяти, а і виконувати обіцяне. То де удар у відповідь і сотні Фламінго на Москву, Володимире Олександровичу?
Рашисти не люди, а біосміття. Не маючи можливості отримати перемогу на полі бою вони цілеспрямовано б'ють по цивільним. Мої співчуття всім постраждалим від атак рашистів.
"Уряд "підсвітив" ворогу 250 оборонних компаній". Для чого потрібні відкриті дані? https://www.pravda.com.ua/podcasts/63bff58767d28/2026/06/02/8037458/
По идее за этим должна следить контрразведка. Но есть ли она ?