РФ вважає ракетну програму України стратегічною загрозою та готує нові удари по компаніях ОПК, - Зеленський
Росія визначила українські оборонні компанії, які займаються розвитком ракетних технологій, однією з ключових цілей для майбутніх ударів — військових, політичних та пропагандистських. У Кремлі розцінюють здатність України створити власну балістичну систему як стратегічну загрозу.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка, передає Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, Москва чітко усвідомлює небезпеку від того, що Україна здатна виробити власну балістичну систему та локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Президент запевнив, що Україна належним чином реагуватиме на ці загрози.
Санкції та російське виробництво ракет
Під час доповіді керівник розвідки надав детальні дані щодо ракетного потенціалу окупантів:
-
конкретні об’єкти та обсяги виробництва ракет у РФ;
-
логістичні шляхи постачання критичних компонентів і верстатів;
-
перелік конкретних осіб та іноземних компаній, які допомагають агресору обходити санкційні обмеження.
"Готуємо оновлення наших заходів протидії – українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав", - наголосив Зеленський.
Зрив міжнародних зв'язків України та ситуація у Вірменії
Воєнна розвідка України також зуміла здобути нові внутрішні документи РФ, які стосуються політичного планування Кремля. Зокрема, йдеться про стратегію Москви щодо руйнування відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та регіону Затоки.
Одне з ключових завдань російських спецслужб — максимально обмежити безпекові, економічні та стратегічні зв’язки нашої держави із цими регіонами.
"Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету", - зазначив президент.
Окремо Зеленський звернув увагу на необхідність рішучих дій з боку Європейського Союзу на тлі наближення виборів у Вірменії, де Росія намагається всіма силами втримати свій вплив.
Глава держави закликав Європу значно активніше підтримувати народи, які прагнуть вирватися з-під російського імперського тиску. За його словами, це питання не просто політичного вибору, а фундаментального права на самостійне майбутнє. Україна вже найближчим часом представить партнерам свої відповідні пропозиції щодо спільної роботи по цьому напрямку.
Чергова терористична атака Росії. Знову ракети і шахеди. Знову загиблі та поранені українці, знову постраждали діти, знову зруйновані будинки та спалені автівки. Все це наслідки рашистських прильотів та падіння уламків. Під масованим ударом були Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів та інші населені пункти. Жертв могло бути більше, але бійці ППО зробили все, що могли.
І в мене єдине запитання - Володимир Зеленський, а удар у відповідь буде? Такий удар, щоб Росія відчула його та зрозуміла, що це помста у відповідь на їх злочин. Чи обмежитесь вечірним відео з традиційними погрозами та обіцянками, які виконувати не будете, як це було з обіцянкою блекауту у Москві, якщо станеться блекаут у Києві? А може буде новий указ про дозвіл провести парад у Москві? Чи будете мовчати, як мовчите, хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії поряд з Андрієм? До речі, з Династією все ок, не постраждала? Ну, хоч щось хороше. Але питання про удар у відповідь залишається відкритим.
Цим ударом українців не зламати. До речі, в Кремлі це розуміють. Але б'ють тому що можуть і знають, що не буде дзеркального удару у відповідь. І це треба змінити.
Росія може програти, але для цього мало лише бажати та погрожувати їй, а треба і робити все можливе. Росія повинна бути зруйнована. Це запорука того, що зникне не лише клята країна-варвар і країна-агресор, а і зачахне ******* форма нацизму - рашизм. СРСР подох і ця подохне. Рашисти не люди, а біосміття. І як будь-яке сміття - потребує утилізації разом з їх країною. Не лише обіцяти, а і виконувати обіцяне. То де удар у відповідь і сотні Фламінго на Москву, Володимире Олександровичу?
Рашисти не люди, а біосміття. Не маючи можливості отримати перемогу на полі бою вони цілеспрямовано б'ють по цивільним. Мої співчуття всім постраждалим від атак рашистів.
