Новини Ракетна програма України Виробництво балістичних ракет в Україні
РФ вважає ракетну програму України стратегічною загрозою та готує нові удари по компаніях ОПК, - Зеленський

Росія визначила українські оборонні компанії, які займаються розвитком ракетних технологій, однією з ключових цілей для майбутніх ударів — військових, політичних та пропагандистських. У Кремлі розцінюють здатність України створити власну балістичну систему як стратегічну загрозу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, Москва чітко усвідомлює небезпеку від того, що Україна здатна виробити власну балістичну систему та локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Президент запевнив, що Україна належним чином реагуватиме на ці загрози.

Санкції та російське виробництво ракет

Під час доповіді керівник розвідки надав детальні дані щодо ракетного потенціалу окупантів:

  • конкретні об’єкти та обсяги виробництва ракет у РФ;

  • логістичні шляхи постачання критичних компонентів і верстатів;

  • перелік конкретних осіб та іноземних компаній, які допомагають агресору обходити санкційні обмеження.

"Готуємо оновлення наших заходів протидії – українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав", - наголосив Зеленський.

Зрив міжнародних зв'язків України та ситуація у Вірменії

Воєнна розвідка України також зуміла здобути нові внутрішні документи РФ, які стосуються політичного планування Кремля. Зокрема, йдеться про стратегію Москви щодо руйнування відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та регіону Затоки.

Одне з ключових завдань російських спецслужб — максимально обмежити безпекові, економічні та стратегічні зв’язки нашої держави із цими регіонами.

"Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету", - зазначив президент.

Окремо Зеленський звернув увагу на необхідність рішучих дій з боку Європейського Союзу на тлі наближення виборів у Вірменії, де Росія намагається всіма силами втримати свій вплив.

Глава держави закликав Європу значно активніше підтримувати народи, які прагнуть вирватися з-під російського імперського тиску. За його словами, це питання не просто політичного вибору, а фундаментального права на самостійне майбутнє. Україна вже найближчим часом представить партнерам свої відповідні пропозиції щодо спільної роботи по цьому напрямку.

зеленський ракети ГУР Іващенко Олег
Власна балістична система тільки в порожній голові клована. Треба по ній вдарити.
Зручно, зручно - тепер кацапи розіб'ють неіснуючу ракетну програму. І все .
Егеж, 1000000 фламінго в день, це загроза для кацапів!
02.06.2026 18:09 Відповісти
Зеленський, подбав ОСОБИСТО, з 2019 року, щоб ракетні програми в Україні були ЗАБЛОКОВАНІ, як і за часів ригоАНАЛІВ двічі не судимого якунєвича! Тому і виконання ДОЗ було припинено зеленським, на ДП ОПК України!!! Оманські завдання ******, КВНщик виконував без вагань!!
Ось така «особа», опинилася в Урядовому кварталі з 2019 року!!!
Це ж саме, ****** намагався провернути і в Польщі, Молдові, Румунії, Німеччині, Франції, Арменії, США!!!
02.06.2026 18:31 Відповісти
02.06.2026 18:47 Відповісти
Не "особа", а істота! Особою той мерзотник не стане. Ніколи.
02.06.2026 19:42 Відповісти
Прийшов час Найвеличнішому Тік-Токеру зняти відосики у секретних цехах з потужно незламними заявами, що ніхто їх не знайде.
02.06.2026 18:10 Відповісти
Такое уже было. С Фламиндичами. Рекламу сделали, средства вложили, обещали клепать серийно и много, а потом БАЦ - типа прилет и ни денег, ни ракет. Рабочая схема

02.06.2026 19:18 Відповісти
Це мені дуже схоже на те як кацапи будуть допомагати вовачці приховати корупцію у фальш понті.
02.06.2026 18:24 Відповісти
Опять срывается серийный фуфломинго
02.06.2026 18:11 Відповісти
Виробництва розосереджені по автосалонам і п'ятиповерхівкам?
02.06.2026 18:11 Відповісти
Це вже питання до хворої голови кацапів
02.06.2026 18:14 Відповісти
Так, влучання двох десятків ворожих ракет були виключно туди, більш нікуди.
02.06.2026 18:18 Відповісти
Куди влучили, там і штаб ІДІЛ "Азову" виробництво ракет.
02.06.2026 18:20 Відповісти
Новий анекдот від 95 кварталу: у нас є ракетна програма, але досі немає ракет (ракети поїхали в Ізраіль), але кацапи чогось бояться порожню ракетну програму.
02.06.2026 18:12 Відповісти
Фламінго не буде?
02.06.2026 18:12 Відповісти
Передай рашистам що їм нічого турбуватися. 3000 фламінгів полетіли в ізраїль, а обіцяна вже чотири роки балістика в помийному відрі підтерта чієюсь обісраною сракою.
02.06.2026 18:15 Відповісти
Ось, власне, прогрів потужників на подальшу відсутніть українських ракет, балістики і ППО.
02.06.2026 18:17 Відповісти
Може вже треба заради безпеки вже виводить виробництво ОПК з великих міст?
02.06.2026 18:18 Відповісти
Може досить пи...діти? Вже майже рік,а то і більше гундосиш про власну балістичну ракету.Треба було не "Великим крадівництвом" займатись не хєрити ракетну програму в 2019 році ,а жити по принципу "Хочеш миру готуйся до війни".
02.06.2026 18:18 Відповісти
Да досить базікати от вони туди вдарять туди базікало брехливе де ракети на моцкву як завжди вперде
Березовый сок
Чергова терористична атака Росії. Знову ракети і шахеди. Знову загиблі та поранені українці, знову постраждали діти, знову зруйновані будинки та спалені автівки. Все це наслідки рашистських прильотів та падіння уламків. Під масованим ударом були Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів та інші населені пункти. Жертв могло бути більше, але бійці ППО зробили все, що могли.

І в мене єдине запитання - Володимир Зеленський, а удар у відповідь буде? Такий удар, щоб Росія відчула його та зрозуміла, що це помста у відповідь на їх злочин. Чи обмежитесь вечірним відео з традиційними погрозами та обіцянками, які виконувати не будете, як це було з обіцянкою блекауту у Москві, якщо станеться блекаут у Києві? А може буде новий указ про дозвіл провести парад у Москві? Чи будете мовчати, як мовчите, хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії поряд з Андрієм? До речі, з Династією все ок, не постраждала? Ну, хоч щось хороше. Але питання про удар у відповідь залишається відкритим.

Цим ударом українців не зламати. До речі, в Кремлі це розуміють. Але б'ють тому що можуть і знають, що не буде дзеркального удару у відповідь. І це треба змінити.

Росія може програти, але для цього мало лише бажати та погрожувати їй, а треба і робити все можливе. Росія повинна бути зруйнована. Це запорука того, що зникне не лише клята країна-варвар і країна-агресор, а і зачахне ******* форма нацизму - рашизм. СРСР подох і ця подохне. Рашисти не люди, а біосміття. І як будь-яке сміття - потребує утилізації разом з їх країною. Не лише обіцяти, а і виконувати обіцяне. То де удар у відповідь і сотні Фламінго на Москву, Володимире Олександровичу?

Рашисти не люди, а біосміття. Не маючи можливості отримати перемогу на полі бою вони цілеспрямовано б'ють по цивільним. Мої співчуття всім постраждалим від атак рашистів.
02.06.2026 18:18 Відповісти
Це перед від'їздом в турпоїздку, щоб попередити нас що нічого, крім попередження, робити не буде. Щось типу ракет немає, но ви тримайтеся
02.06.2026 18:18 Відповісти
на тому тижні європейці заважали виробляти балістику, тепер рф.
02.06.2026 18:19 Відповісти
Елементарне залякування і все, А ти що готуєш? Свої зелені потужності? Ти 100 відсотків імпотент вже, ти вже нічого не вирішуєш , але двушки не забуває відправляти.
02.06.2026 18:22 Відповісти
Як же зручно - виділять мільярди на цю програму, а потім скажуть, що рашисти все знищили. Ну а що, ця схема розкрадання бабла вже перевірена і працює.
02.06.2026 18:22 Відповісти
Перед вторгненням занапастили ракетну програму,а теперішній проект по фламінго очолив вихідець з росії,який перебував в сізо фсб,дивним чином вибрався звідтам,переїхав сюди,дістав доступ до секретних ракетних технологій,очолив ракетну компанію,якій одразу перевели мільрди грн.,перевіряючі служби лише споглядали процес.
До речі,а теперішнього творця рнк хочуть віддати в лапи фсб.
02.06.2026 18:25 Відповісти
ну а чо! саме тому програму "фламінго" самі й знищили! робота на випередження ударів! ))
02.06.2026 18:26 Відповісти
А чому кацапня знає де розташовані зараз компанії ОПК?
02.06.2026 18:28 Відповісти
Треба менше тріпатись, а більше робити.
02.06.2026 18:30 Відповісти
Чим більше цей так званий президент говорить про якусь ракетну програму тим менше віри в будь що ,ти все зробив що б її розвалити і твої друзі вкрали побільше коштів ,не лізь туди в чому не тямиш, краще з корупцією своїх друзів розберись і ти нарешті назвеш путіна злочинцем терористом чи страшно ?
02.06.2026 18:36 Відповісти
Ми на 1 місці по виготовленню балобалістичних ракет. Кожний день вони ******** неокріпші мізки виборців слуг
02.06.2026 18:39 Відповісти
вовОчко тепер речник кремля, воно вже лошадь переплюнули по заявах про атаки рос підерації
02.06.2026 18:50 Відповісти
То може знову зупиниш всі ракетні програми України, як в 2019 році?!
Ти тоді всім впарював: "какая разніца", "адін нарот".

Треба менше пи#діти, а більше робити Вова!
02.06.2026 18:50 Відповісти
Та вже, один з рашистських каналів хвалебно розтрубив про, начебто, знищення ворожими "Кинжалами" та "Искандеоами-М" виробництва ракет "Фламінго" і БПЛА FP-1 в Дніпрі під час сьогоднішнього нальоту на місто.

02.06.2026 18:50 Відповісти
Шпігельшнауцер, де ракети! Були, чєсноє піонерское, зуба даю золотий!!! Даже два. Тищща ракетів. Кляті москалі лінію підірвали. Так, лінія не підземна, а в жестяном ангаре, як положено!!!
02.06.2026 18:51 Відповісти
понос день бабака
02.06.2026 18:52 Відповісти
И прямо сейчас на УП статья :

"Уряд "підсвітив" ворогу 250 оборонних компаній". Для чого потрібні відкриті дані? https://www.pravda.com.ua/podcasts/63bff58767d28/2026/06/02/8037458/
02.06.2026 18:53 Відповісти
это то о чем мы все время говорим: у министров и прочих высокопосадовцев, а также имеющих отношение к чувствительной и секретной информации журналистов, рты не закрываются...

По идее за этим должна следить контрразведка. Но есть ли она ?
02.06.2026 18:58 Відповісти
Треба терміново рятувати Frayer Pont...
02.06.2026 18:55 Відповісти
Бабосики отмыли, пора русне кооридинаты сливать поездками и фоточками. Рука уже набита
02.06.2026 19:00 Відповісти
Так а шо зараз робити??? Ракет для петріотів немає і не буде. Як захищатися??? Хтось про це думав хоча бі рік тому? Чи як завжди - якось воно буде?
02.06.2026 19:02 Відповісти
Народ Украины ждёт очень мощного ответа по болотам, народ Украины умеет ждать но честно говоря уже надоедает, тем более что слышим много обещаний а дел видим негусто..
02.06.2026 19:08 Відповісти
Ну по-перше,якщо і виділені кошти Южмашу-то там 100% щось вже є і дістати підземний завод--НЕМОЖЛИВО,немає в кацапів такої зброї,а по-друге,ЯКБИ КОШТИ БУЛИ ВИДІЛЕНІ,то ніяких фламінго і не потрібно було,а так все фінансування пішло на ці супер-ракети,а Южмаш отримав ШИШ!!!
02.06.2026 19:17 Відповісти
Кто о чем,а этот о своём бизнесе.Это очевидно,мародер.
02.06.2026 19:30 Відповісти
Люди, чи ви забули, що виробництво ракет за кордоном. Пан Штіллерман так казав. Туди регулярно їздять різні наші пропагандисти та повертаються з круглими очима від захоплення. 300000 метрів виробничих площадок. Ніхто в них не влучав. Так що питання про те, де ж ракети, все ще можно задавати.
02.06.2026 19:33 Відповісти
Впевнений, що виключно через постійні підступні ворожі удари нашим всесвітньовідомим геніальним ракетобудівникам панам Міндічу та Штілерману під керівництвом видатного державного мужа пана Зеленського ніяк не вдається третій рік підряд налагодити випуск найкращих у світ ракет Фламінго. Два десятки ракет, які попри неймовірно важкі, можна сказати, нелюдські умови виробництва всеж вдалося виготовити, навели на кацапів справжній жах. Будемо сподіватись, що й наступні кілька років не пройдуть марно, й нашим скромним тиловим героям за декілька мільядів доларів вдасться виготовити ще десяток цих смертоносних ракет і потужно-незламним ударом направити їх прямо в бункер жалюгідного *****!!!
02.06.2026 19:58 Відповісти
І ще одне - всім вже відомо, що так званий кооператив Династія - насправді комплекс надземних будівель цілком таємного конструкторського бюро по розробці української зброї відплати!!! Кілька людей свідомо виступили в ролі мародерів, які начебто несамовито грабують країну під час війни, аби лишень ретельно приховати від ворога справжнє призначення цього будівництва! Впевнений, що жертовний подвиг цих людей назавжди збережеться в пам'яті вдячних нащадків!
02.06.2026 20:06 Відповісти
Цапорылi, а шо ж такое? Зi сторони Балтii, Фiнляндii, Китаю, США (Аляска) цапабад, як ото налигачем, оперезаний ракетами, а тут, за вашою iнфою, якась там Украiна з`явилася. ЗЫ... Мешканцям краiни ластоногих оленiв: "Братья i сьостры, мужайтесь, спочатку буде больно, а потiм звикните".
02.06.2026 20:14 Відповісти
 
 