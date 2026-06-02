РФ вважає ракетну програму України стратегічною загрозою та готує нові удари по компаніях ОПК, - Зеленський

Росія визначила українські оборонні компанії, які займаються розвитком ракетних технологій, однією з ключових цілей для майбутніх ударів — військових, політичних та пропагандистських. У Кремлі розцінюють здатність України створити власну балістичну систему як стратегічну загрозу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами глави держави, Москва чітко усвідомлює небезпеку від того, що Україна здатна виробити власну балістичну систему та локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Президент запевнив, що Україна належним чином реагуватиме на ці загрози.

Санкції та російське виробництво ракет

Під час доповіді керівник розвідки надав детальні дані щодо ракетного потенціалу окупантів:

конкретні об’єкти та обсяги виробництва ракет у РФ;

логістичні шляхи постачання критичних компонентів і верстатів;

перелік конкретних осіб та іноземних компаній, які допомагають агресору обходити санкційні обмеження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українську балістику не хочуть не лише в РФ. Причини в бізнесі та конкуренції, - Зеленський

"Готуємо оновлення наших заходів протидії – українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав", - наголосив Зеленський.

Зрив міжнародних зв'язків України та ситуація у Вірменії

Воєнна розвідка України також зуміла здобути нові внутрішні документи РФ, які стосуються політичного планування Кремля. Зокрема, йдеться про стратегію Москви щодо руйнування відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та регіону Затоки.

Одне з ключових завдань російських спецслужб — максимально обмежити безпекові, економічні та стратегічні зв’язки нашої держави із цими регіонами.

"Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про погрози Росії Вірменії: Європа не має права втратити жодну з країн

Окремо Зеленський звернув увагу на необхідність рішучих дій з боку Європейського Союзу на тлі наближення виборів у Вірменії, де Росія намагається всіма силами втримати свій вплив.

Глава держави закликав Європу значно активніше підтримувати народи, які прагнуть вирватися з-під російського імперського тиску. За його словами, це питання не просто політичного вибору, а фундаментального права на самостійне майбутнє. Україна вже найближчим часом представить партнерам свої відповідні пропозиції щодо спільної роботи по цьому напрямку.