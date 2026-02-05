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Ночные пуски украинских крылатых ракет FP-5 "Фламінго" по территории РФ. ВИДЕО

Украина продолжает наращивать возможности по поражению военной инфраструктуры агрессора в его глубоком тылу, используя собственные разработки. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились первые кадры ночной работы украинских крылатых ракет "Фламінго" (FP-5).

На видео зафиксированы моменты старта ракет, направляющихся для поражения целей на территории Российской Федерации.

Длинная рука украинского возмездия:

  • Новейшая разработка: Ракета "Фламінго" (FP-5) является представителем нового поколения украинских средств поражения. Ее характеристики позволяют преодолевать системы ПВО врага и поражать стратегические объекты на значительном расстоянии.

  • Военные цели: Сообщается, что целями ночной атаки стали склады боеприпасов, аэродромы и логистические центры, которые обеспечивают группировки оккупационных войск.

  • Ночная скрытность: Использование ракет в темное время суток затрудняет их визуальное обнаружение и перехват силами ПВО РФ, что повышает эффективность ударов.

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Массированное применение отечественных крылатых ракет по объектам на территории врага свидетельствует о новом этапе войны, где российский тыл перестает быть безопасным местом.

"Кадры ночного пуска украинских крылатых ракет "Фламінго" (FP-5) по военным объектам на территории России", - отмечает автор публикации в посте.

Читайте: Украина уже использует свою баллистическую ракету "Сапсан", - Зеленский

Смотрите также: Новые кадры украинской ракеты "Фламінго" FP-5 показало издание Associated Press. ФОТО

Автор: 

армия (8579) крылатые ракеты (957)
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Топ комментарии
+47
тепер з "Фламінгами" все зрозуміло - їх ніхто не бачив, бо в них "Нічна скритність"
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05.02.2026 14:16 Ответить
+39
Періодично з'являтимуться такі вкиди. Занадто багато уваги викликав цей нікчемний зелений піар.
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05.02.2026 14:19 Ответить
+37
Старт це добре, але головне куди попали? Що знищили?
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05.02.2026 14:18 Ответить

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