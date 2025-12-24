Зеленский о последнем применении "Фламинго": Вражеская цель уничтожена, российская ПВО перехватила 4 ракеты
Недавно одна из пяти украинских ракет "Фламинго" достигла цели на вражеской территории, тогда как другие были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Точность
"Процент (точности. - Ред.) "Фламинго" сейчас улучшился. Было последнее использование... 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбило русское ПВО. Все это в процессе становится сильнее - каждый месяц", - рассказал Зеленский.
По его словам, "Рута", которая производится в сотрудничестве с иностранными партнерами, - хорошая ракета, было ее удачное применение, "но их пока мало". "И вопросы в основном технические. Относительно двигателей. Деньги, двигатели - вот что нужно", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что процент попаданий "Нептунов" стал очень хорошим. "Был хороший, стал очень хороший", - отметил глава государства.
Что предшествовало?
Ну точно Чєрчіль, тобто Чурчіл
Совпадєніє? 😏
Але чомусь мені не віриться, що цей проект запрацює як слід при зеленій банді.
І став на рівні - 20% !?
Тобто до цього із 5 ракет долітало - нуль !?