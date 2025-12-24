РУС
Зеленский о последнем применении "Фламинго": Вражеская цель уничтожена, российская ПВО перехватила 4 ракеты

Крылатая ракета Фламинго Видео пуска

Недавно одна из пяти украинских ракет "Фламинго" достигла цели на вражеской территории, тогда как другие были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Точность

"Процент (точности. - Ред.) "Фламинго" сейчас улучшился. Было последнее использование... 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбило русское ПВО. Все это в процессе становится сильнее - каждый месяц", - рассказал Зеленский.

По его словам, "Рута", которая производится в сотрудничестве с иностранными партнерами, - хорошая ракета, было ее удачное применение, "но их пока мало". "И вопросы в основном технические. Относительно двигателей. Деньги, двигатели - вот что нужно", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что процент попаданий "Нептунов" стал очень хорошим. "Был хороший, стал очень хороший", - отметил глава государства.

Что предшествовало?

  • По данным Генштаба, ракета "Фламинго" FP-5 впервые применена в мае 2025 года.
  • В свою очередь, Зеленский заявлял, что Украина уже применяет собственные ракеты "Фламинго" и "Рута". Массовое производство ожидаем до конца года.

Топ комментарии
+9
А інші 2995 готові до пуску? Кінець року вже скоро.
24.12.2025 10:42 Ответить
+7
Акуєть, яка потужна зброя: 80% НЕ ДОЛІТАЄ!! І це гундосий каже, що потужний результат! Тобто до сьогоднішнього дня взагалі нічого не долітало, а може і не злітало! Просто жесть! Ці підари своєю ненажерливістю не дають чинити опір кацапам.
24.12.2025 10:50 Ответить
+6
не треба мене дурити я ще не п'яний
24.12.2025 10:41 Ответить
не треба мене дурити я ще не п'яний
24.12.2025 10:41 Ответить
У зв'язку з діркою в бюджеті в 50 млрд. доларів, всі супердорогі дрони-ракети-фламінгі потрібно припинити закуповувати бо це дорога маячня. БПЛА Касьянова за 6 тис. доларів можуть вирішити всі питання без мільярдів доларів витрат!
24.12.2025 11:15 Ответить
Ви бачили бпла Касянова?, вони більше небезпечні для тих хто їх запускає.
24.12.2025 11:18 Ответить
Це брехня, Кас'янов робить БПЛА з 2014 року. Немає більш фахової людини.
24.12.2025 11:25 Ответить
КЛОминго рулять!!!
24.12.2025 11:26 Ответить
А інші 2995 готові до пуску? Кінець року вже скоро.
24.12.2025 10:42 Ответить
Віримо, як завжди, бреше
24.12.2025 10:42 Ответить
А ДЕ ОБІЦЯНИ--3000шт до кінця року??? КРАСТИ ПОТРІБНО МЕНШЕ,ну ще і брехати.
24.12.2025 10:43 Ответить
На всіх відео,де по москальщені щось прилітає,в тотальній більшості були безпілотники,інколи ще було чутно,звук реактивного двигуна,але то не здоровенні фламінго.
24.12.2025 10:44 Ответить
Це якась помилка... Усього має бути тисячу.. Там напевно тисчі ракет ( ну як дерев, як літаків ))).. Лише у цукермана в мішку там мільярди ))).
24.12.2025 10:44 Ответить
Був хороший, став дуже хороший

Ну точно Чєрчіль, тобто Чурчіл
24.12.2025 10:45 Ответить
Щось воно мені все більше галустяна нагадує (в ролі бородача).....
24.12.2025 10:48 Ответить
Як нікчемно бути брехуном, і перебріхувати себе ж.
24.12.2025 10:48 Ответить
Акуєть, яка потужна зброя: 80% НЕ ДОЛІТАЄ!! І це гундосий каже, що потужний результат! Тобто до сьогоднішнього дня взагалі нічого не долітало, а може і не злітало! Просто жесть! Ці підари своєю ненажерливістю не дають чинити опір кацапам.
24.12.2025 10:50 Ответить
Але ж, це "краще ніж Тамагавк" (с)
24.12.2025 11:02 Ответить
Одна ракета звісно добре, а де ж оті, по 50 на місяць? Аааа, зрозуміло 1 Фламінго, 47 ФлаМіндічі і двушнчка на Москву заслана тоді і виходить разом 50.
24.12.2025 10:50 Ответить
Порошенко в інтерв'ю Портникову сказав, що зеленське Фламінго кудись влучає, тілько тоді, коли летить разом із Нептуном.

Совпадєніє? 😏
24.12.2025 10:52 Ответить
Ціль має назву??? Це ж не секретна інформація?? Ні..Ми чекали побачити і почути куди долітає і по чому Фламінго
24.12.2025 10:55 Ответить
то не ракета то-літачок з 3-х МЕТРОВИМ двигуном зверху-та розмхом крил 6 метрів...ракетою назвали-шоб лохи велися)
24.12.2025 11:07 Ответить
Якщо там колись дійсно буде тонна вибухівки, то мені байдуже літачок то буде чи ракета.
Але чомусь мені не віриться, що цей проект запрацює як слід при зеленій банді.
24.12.2025 11:17 Ответить
тобто вам байдуже шо вас відпочатку найопують..зрозуміло.
24.12.2025 11:20 Ответить
Ви сплутали зелене з теплим.
24.12.2025 11:24 Ответить
Відсоток (влучності. - Ред.) "Фламінго" зараз покращився....

І став на рівні - 20% !?
Тобто до цього із 5 ракет долітало - нуль !?
24.12.2025 10:56 Ответить
Ага. За 7 днів до кінця року... Ну от що змушує так тупо брехати? За тиждень обман буде викрито, але якась кількість зедегенератів будуть святкувати Новий рік з сліпою вірою в обіцянки свого кумира... Воно того варте?
24.12.2025 11:12 Ответить
Резюме. "ФламингА" - " Ну не смогла я, не смогла!"
24.12.2025 11:13 Ответить
Мій дід був брехун,тато брехун і я брехун але такого брехуна як цей пані президент Зеленський не бачили. Ох і бреше як циган на базарі коли коня продає.
24.12.2025 11:16 Ответить
Картонна ракета взагалі літати не здатна. Судячи з фоток ламінарний профіль крила з великою круткою у неї розрахований на швидості до 400 км/год. Хвостові рулеві поверхні мають профіль, що розрахований на великі швидкості з турбулетним повітряним потоком. Таке лайно не зможе нормально літати. Закони фізики обійти не можливо.
24.12.2025 11:17 Ответить
 
 