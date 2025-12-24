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Зеленський про останнє застосування "Фламінго": Ворожу ціль зруйновано, російське ППО перехопило 4 ракети

Крилата ракета Фламінго Відео пуску

Нещодавно одна з п’яти українських ракет "Фламінго" досягла цілі на ворожій території, тоді як інші були перехоплені російськими засобами протиповітряної оборони

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Влучність

"Відсоток (влучності. - Ред.) "Фламінго" зараз покращився. Було останнє використання... 5 ракет вони використали: одна зруйнувала ціль, 4 збило рускоє ППО. Все це в процесі стає сильнішим - кожен місяць", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вже використовує свою балістичну ракету "Сапсан", - Зеленський

За його словами, "Рута", яка виготовляється у співпраці з іноземними партнерами, - хороша ракета, було її вдале застосування, "але їх поки що мало". "І питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни - ось що потрібно", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що відсоток влучань "Нептунів" став дуже хороший. "Був хороший, став дуже хороший", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові кадри української ракети "Фламінго" FP-5 показало видання Associated Press. ФОТО

Що передувало?

  • За даними Генштабу, ракета "Фламінго" FP‑5 вперше застосована у травні 2025 року.
  • Своєю чергою, Зеленський заявляв, що Україна вже застосовує власні ракети "Фламінго" та "Рута". Масове виробництво очікуємо до кінця року.

Автор: 

ракети (4497) ракета Фламінго (32)
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Топ коментарі
+27
А інші 2995 готові до пуску? Кінець року вже скоро.
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24.12.2025 10:42 Відповісти
+17
Віримо, як завжди, бреше
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24.12.2025 10:42 Відповісти
+15
А ДЕ ОБІЦЯНИ--3000шт до кінця року??? КРАСТИ ПОТРІБНО МЕНШЕ,ну ще і брехати.
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24.12.2025 10:43 Відповісти

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