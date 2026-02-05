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Нічні пуски українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго" по території РФ. ВIДЕО

Україна продовжує нарощувати спроможності щодо ураження військової інфраструктури агресора в його глибокому тилу, використовуючи власні розробки. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилися перші кадри нічної роботи українських крилатих ракет "Фламінго" (FP-5).

На відео зафіксовано моменти старту ракет, які прямують для ураження цілей на території Російської Федерації.

Довга рука української відплати:

  • Новітня розробка: Ракета "Фламінго" (FP-5) є представником нового покоління українських засобів ураження. Її характеристики дозволяють долати системи ППО ворога та вражати стратегічні об'єкти на значній відстані.

  • Військові цілі: Повідомляється, що цілями нічної атаки стали склади боєприпасів, аеродроми та логістичні центри, які забезпечують угруповання окупаційних військ.

  • Нічна скритність: Використання ракет у темну пору доби ускладнює їх візуальне виявлення та перехоплення силами ППО РФ, що підвищує ефективність ударів.

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Масоване застосування вітчизняних крилатих ракет по об’єктах на території ворога свідчить про новий етап війни, де російський тил перестає бути безпечним місцем.

"Кадри нічного пуску українських крилатих ракет "Фламінго" (FP-5) по військових об'єктах на території Росії", - зазначає автор публікації у дописі.

Читайте: Україна вже використовує свою балістичну ракету "Сапсан", - Зеленський

Також дивіться: Нові кадри української ракети "Фламінго" FP-5 показало видання Associated Press. ФОТО

Автор: 

армія (3669) крилаті ракети (1131)
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Топ коментарі
+47
тепер з "Фламінгами" все зрозуміло - їх ніхто не бачив, бо в них "Нічна скритність"
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05.02.2026 14:16 Відповісти
+39
Періодично з'являтимуться такі вкиди. Занадто багато уваги викликав цей нікчемний зелений піар.
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05.02.2026 14:19 Відповісти
+37
Старт це добре, але головне куди попали? Що знищили?
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05.02.2026 14:18 Відповісти

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