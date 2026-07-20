У липні РФ запустила по Україні більше балістичних ракет, ніж здатна виробити за місяць, - ЗМІ

У липні 2026 року російські окупаційні війська суттєво змінили тактику повітряних атак на Україну. Ворог різко збільшив використання дорогих та складних для перехоплення балістичних ракет, витрачаючи їх швидкими темпами, що перевищують місячні можливості російського ВПК.

Про це повідомляє "Мілітарний", інформує Цензор.НЕТ.

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Цифри та темпи виробництва: що показує статистика

За даними звітів Повітряних сил ЗСУ, від початку липня Росія запустила по території України вже 107 балістичних ракет. Для порівняння, за даними Головного управління розвідки МОУ, за один місяць оборонно-промисловий комплекс РФ здатний виготовляти орієнтовно 100 ракет такого типу.

Особливо показовим став балістичний удар 19 липня, під час якого ворог випустив одразу 41 ракето-носій.

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Зміна пріоритетів ворога пов'язана із ефективністю враження цілей. Балістичні ракети летять зі надвисокою швидкістю та по складній траєкторії, через що збивати їх спроможні лише нечисленні сучасні системи ППО.

Саме тому окупанти вирішили скоротити кількість ударних безпілотників на користь ракет:

У липні Росія запустила 2955 безпілотників;

У червні 2026 року цей показник становив 5749 дронів.

Використовуючи вдвічі менше "Шахедів", росіяни роблять ставку на точкові та масовані балістичні удари, навіть ціною швидкого виснаження власних стратегічних складських запасів.

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