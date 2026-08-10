РФ наращивает производство ракет и делает ставку на баллистику и реактивные дроны, - Скибицкий

Июль 2026 года стал одним из самых сложных месяцев для украинской противовоздушной обороны. Российские войска значительно увеличили применение баллистических и гиперзвуковых ракет, а также начали активнее использовать новые реактивные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

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В июле российские войска применили 198 баллистических и гиперзвуковых ракет. Речь идет, в частности, о ракетах 9М723 комплекса "Искандер-М", ракетах РМ-48У из С-400 и "Цирконах". Это самый высокий показатель с начала года.

В то же время количество запущенных крылатых ракет Х-101, "Калибр" и Х-32 в июле составило 153. Это второй по величине показатель после февраля.

В ГУР отмечают, что интенсивность применения баллистического оружия росла в течение нескольких месяцев: в апреле РФ запустила 61 такую ракету, в мае — 107, а в июне — 134.

"С чем это связано? Прежде всего с тем, что они к этому готовились. По данным военной разведки, показатели применения ракетного вооружения со стороны россиян начали расти еще с апреля. В апреле было 61 баллистическая ракета, в мае – 107, в июне – 134. Помните, раньше они наносили удары с интервалом раз в десять дней? Затем – раз в неделю. Сейчас – еще чаще. Все зависит от количества произведенного вооружения", – отметил Скибицкий.

Россия перевыполняет планы по производству ракет

Представитель ГУР сообщил, что Россия наращивает производство отдельных типов ракет. По основным образцам выполнение производственных планов составляет около 110–120%.

В частности, в июле план производства Х-101 был выполнен на 140%, "Калибров" – на 111%, а Х-35 – на 200%.

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По состоянию на 3 августа Россия уже выполнила годовой план производства "Цирконов" и "Ониксов". За семь месяцев было изготовлено 33 "Циркона" и 60 "Ониксов".

"Москва делает акцент на производстве определенных средств поражения и на них перераспределяет средства. Такую тенденцию мы наблюдаем примерно со второго квартала этого года. И это логично: если есть определенные типы ракет, которые долетают до целей, – они увеличивают их производство. Кроме того, они делают акцент на производстве тех средств, для которых у них есть комплектующие", — добавил Скибицкий.

Враг меняет тактику применения дронов

Россия также адаптирует производство ударных беспилотников. План выпуска на август для основных типов ударных БПЛА составляет около 11 тысяч единиц.

В июле россияне несколько снизили темпы производства и применения дронов, поскольку перенастраивают производственные мощности на новые турбореактивные "Герани-4" и "Герани-5".

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"В одной из недавних атак 50% уже составляли именно турбореактивные беспилотники. Теперь для них нам нужны другие перехватчики с соответствующей скоростью или малогабаритная ПВО", — отметил Скибицкий.

Россия сокращает применение авиации

В то же время РФ сейчас реже задействует авиационный компонент при нанесении ударов. В ГУР объясняют это техническими проблемами с крылатыми ракетами и самолетами. Часть ракет не сходит с носителей во время запусков, поэтому россияне вынуждены использовать резервную авиацию для страховки.

Среди новых средств поражения, которые РФ начала применять в этом году, Скибицкий назвал "Бандероль" и "Дань-Т" — барражирующие боеприпасы, которые в настоящее время запускаются с вертолетов. Россия также работает над возможностью их запуска с самолетов.

Таким образом, Москва не только увеличивает количество ракетных ударов, но и меняет структуру атак, делая больший акцент на баллистических ракетах и скоростных ударных дронах.

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