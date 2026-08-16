Враг атаковал Киевщину дронами, была угроза для Киева. Работали силы ПВО (обновлено)
Утром 16 августа 2026 года войска РФ атакуют Киевскую область ударными дронами. Работает ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Обновленная информация
По состоянию на 8 утра объявлен отбой угрозы.
Что было раньше?
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Воздушные силы также сообщали о реактивных БПЛА, направляющихся на Киев.
Утром в столице объявляли воздушную тревогу.
Что предшествовало?
Как сообщалось, ночью враг нанес баллистический удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе.
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