Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером 15 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:43 - Поступило сообщение о БПЛА, следующем курсом на Сумы с севера.
Обновленная информация
В 20:41 – Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Днепропетровщину (Синельниковский р-н).
В 21:21 – КАБы на север Харьковщины.
Обновленная информация
В 22:32 – Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.
В 22:38 – Ударные БПЛА на Николаевщине в р-не. н.п. Березанка курс северный.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее сообщалось, что днем 15 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Двое раненых в тяжелом состоянии.
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