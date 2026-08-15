Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером 15 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 19:43 - Поступило сообщение о БПЛА, следующем курсом на Сумы с севера.

Обновленная информация

В 20:41 – Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Днепропетровщину (Синельниковский р-н).

В 21:21 – КАБы на север Харьковщины.

Обновленная информация

В 22:32 – Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

В 22:38 – Ударные БПЛА на Николаевщине в р-не. н.п. Березанка курс северный.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что днем 15 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Двое раненых в тяжелом состоянии.

Смотрите: Две россиянки избили мужчину в очереди за бензином на одной из АЗС в Волгограде. ВИДЕО