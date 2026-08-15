Рашисты ударили по Кривому Рогу: двое раненых в тяжелом состоянии (обновлено). ФОТО
Днем 15 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОВА, один человек получил ранения в результате вражеской атаки.
"Враг нанес удар по Кривому Рогу. Возник пожар. Ранен мужчина", — говорится в сообщении.
Последствия в настоящее время уточняются.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
Как информирует председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, два человека пострадали из-за вражеской атаки.
Идет тушение пожара.
"Ситуация с электричеством уже стабилизирована", - уточнил он.
Состояние раненых
Позже он добавил, что оба раненых в результате российской атаки - тяжелые.
"Один мужчина, 61 год – политравма, тяжелый, но стабильный. Второй мужчина – травматическая ампутация ноги, уже в операционной, врачи борются за его жизнь", - отметил Вилкул.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг атакует Кировоградскую область ракетами.
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