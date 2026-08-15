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Новости Фото Ракетная атака на Кривой Рог
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Рашисты ударили по Кривому Рогу: двое раненых в тяжелом состоянии (обновлено). ФОТО

Днем 15 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ОВА, один человек получил ранения в результате вражеской атаки.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. Возник пожар. Ранен мужчина", — говорится в сообщении.

Последствия в настоящее время уточняются.

Удар по Кривому Рогу

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Обновленная информация

Как информирует председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, два человека пострадали из-за вражеской атаки.

Идет тушение пожара.

"Ситуация с электричеством уже стабилизирована", - уточнил он.

Состояние раненых

Позже он добавил, что оба раненых в результате российской атаки - тяжелые.

"Один мужчина, 61 год – политравма, тяжелый, но стабильный. Второй мужчина – травматическая ампутация ноги, уже в операционной, врачи борются за его жизнь", - отметил Вилкул.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг атакует Кировоградскую область ракетами.

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Автор: 

Кривой Рог (1603) обстрел (34865) Днепропетровская область (5615) Криворожский район (440)
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