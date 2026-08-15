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Новости Обстрелы Кировоградщины
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Враг атаковал Кировоградщину ракетами: в Кропивницком районе - возгорание на открытой территории (обновлено)

ракета по Кропивницкому

В настоящее время войска РФ наносят ракетные удары и запускают "бандероли" по Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Враг запустил ракеты по Кропивницкому

В частности, Воздушные силы сообщали о ракетах, летящих в направлении Кропивницкого.

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Первые подробности от ОВА

По данным ОВА, Кировоградская область в настоящее время находится под вражеским обстрелом.

"Друзья! Кировоградская область под вражеским обстрелом. Ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть! И берегите себя", - сообщает глава ОВА Андрей Райкович. 

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Позже Райкович сообщил, что зафиксировано возгорание на открытой территории в Кропивницком районе.

Вся информация пока уточняется.

"Прошу всех соблюдать правила безопасности во время сигналов воздушной тревоги. И еще раз подчеркиваю важность соблюдения информационной гигиены", - написал он.

Автор: 

Кропивницький (584) обстрел (34865) ракеты (4192) Кировоградская область (773) Кропивницкий район (65)
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