Враг атаковал Кировоградщину ракетами: в Кропивницком районе - возгорание на открытой территории (обновлено)

В настоящее время войска РФ наносят ракетные удары и запускают "бандероли" по Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Враг запустил ракеты по Кропивницкому

В частности, Воздушные силы сообщали о ракетах, летящих в направлении Кропивницкого.

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Первые подробности от ОВА

По данным ОВА, Кировоградская область в настоящее время находится под вражеским обстрелом.

"Друзья! Кировоградская область под вражеским обстрелом. Ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть! И берегите себя", - сообщает глава ОВА Андрей Райкович.

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Позже Райкович сообщил, что зафиксировано возгорание на открытой территории в Кропивницком районе.

Вся информация пока уточняется.

"Прошу всех соблюдать правила безопасности во время сигналов воздушной тревоги. И еще раз подчеркиваю важность соблюдения информационной гигиены", - написал он.