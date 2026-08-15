Враг атаковал Кировоградщину ракетами: в Кропивницком районе - возгорание на открытой территории (обновлено)
В настоящее время войска РФ наносят ракетные удары и запускают "бандероли" по Кировоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Враг запустил ракеты по Кропивницкому
В частности, Воздушные силы сообщали о ракетах, летящих в направлении Кропивницкого.
Первые подробности от ОВА
По данным ОВА, Кировоградская область в настоящее время находится под вражеским обстрелом.
"Друзья! Кировоградская область под вражеским обстрелом. Ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть! И берегите себя", - сообщает глава ОВА Андрей Райкович.
Позже Райкович сообщил, что зафиксировано возгорание на открытой территории в Кропивницком районе.
Вся информация пока уточняется.
"Прошу всех соблюдать правила безопасности во время сигналов воздушной тревоги. И еще раз подчеркиваю важность соблюдения информационной гигиены", - написал он.
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