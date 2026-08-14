Атака дронов на Кировоградскую область: повреждены дом и объект инфраструктуры. ФОТОрепортаж
Ночью 14 августа враг в очередной раз атаковал Кировоградскую область. На инфраструктурном объекте возник пожар, поврежден жилой дом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Андрей Райкович и в ГСЧС Украины.
Под ударом оказался один из инфраструктурных объектов в Кропивницком районе. В результате атаки на нем возник пожар.
Кроме того, в результате атаки пострадал частный жилой дом.
"Главное — обошлось без пострадавших. Очаги возгорания на данный момент ликвидированы", — подчеркнул Райкович.
Последствия атаки
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