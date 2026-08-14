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Враг атаковал Черкасскую область: в Смелянской громаде трое пострадавших
В ночь на 14 августа российские захватчики нанесли удар беспилотниками по Черкасской области. Взрывы прогремели в Смелянской громаде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Игорь Табурец.
В результате атаки поврежден жилой дом.
"По предварительным данным, есть трое пострадавших.
Экстренные службы работают", — говорится в сообщении.
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