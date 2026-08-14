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Новости Обстрелы Запорожской области
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Женщина и 5-летний ребенок пострадали в результате удара РФ по Запорожскому району

Запоріжжя

В результате удара российских оккупантов по Запорожскому району пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности 

"Вражеский удар пришелся по проезжей части рядом с автомобилем. Транспортное средство повреждено. Пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок. Медики оказывают им необходимую помощь", — сообщил чиновник.

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