Жінка та 5-річна дитина постраждали внаслідок удару РФ по Запорізькому району
Внаслідок удару російських окупантів по Запорізькому району постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворожий удар прийшовся по проїжджій частині поруч з автомобілем. Транспортний засіб пошкоджено. Постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Медики надають їм необхідну допомогу", - поінформував посадовець.
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