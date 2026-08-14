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Новини Обстріли Запорізької області
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Жінка та 5-річна дитина постраждали внаслідок удару РФ по Запорізькому району

Запоріжжя

Внаслідок удару російських окупантів по Запорізькому району постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці 

"Ворожий удар прийшовся по проїжджій частині поруч з автомобілем. Транспортний засіб пошкоджено. Постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Медики надають їм необхідну допомогу", - поінформував посадовець.

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діти (5705) обстріл (36155) Запорізька область (5159) Запорізький район (785)
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