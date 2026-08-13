Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаївщині: є загиблий і поранені

Минулої доби, 12 серпня, російські війська завдали сотні ударів по Запорізькій та Миколаївській областях. На Запоріжжі загинула людина, ще троє поранені, на Миколаївщині пошкоджено цивільне судно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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У Запорізькій області внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще троє дістали поранення, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Загалом упродовж минулої доби російські війська завдали 962 удари по 52 населених пунктах регіону.

Зафіксовано:

19 авіаційних ударів по Таврійському, Самійлівці, Юліївці, Горлицькому, Вільному, Новоіванівці, Вікторівці, Червоному Яру, Омельнику, Червоній Криниці, Єгорівці, Микільському, Василівському, Новопавлівці та Зеленій Долині;

698 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області;

245 артилерійських ударів припали на населені пункти Василівського та Пологівського районів.

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На Миколаївщині пошкоджено цивільне судно

Минулої доби російські війська також атакували Миколаївську область ударними БпЛА типу "Shahed", повідомив т.в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

Під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаївського району. Унаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Люди не постраждали.

У Баштанському районі ворог учора та сьогодні під ранок п’ять разів атакував Снігурівську громаду безпілотниками типу "Молнія".

У селі Тамарине внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок і господарську будівлю. Постраждалих немає.

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