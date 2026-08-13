РФ збільшила використання північнокорейських балістичних ракет для ударів по України, - The Telegraph

Російські окупаційні війська почали активніше застосовувати північнокорейські балістичні ракети КН-23 та КН-24 для обстрілів українських міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

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Ракетні удари та жива сила з Пхеньяна

Боєприпаси цього типу ворог використав під час нічної атаки по Запоріжжю 11 серпня. Для КНДР ця співпраця стала наймасштабнішою участю у військових конфліктах із середини минулого століття.

За даними аналітиків, режим Кім Чен Ина не лише постачає боєприпаси, а й направив до Росії власних військовослужбовців.

Щонайменше один північнокорейський ракетний підрозділ вже перекинуто до Воронежа. За попередньою інформацією, він має на озброєнні шість пускових установок та близько 120 ракет. Допомога з боку КНДР суттєво полегшує ситуацію для Кремля на п'ятому році повномасштабної війни. Потенційне залучення до 50 тисяч північнокорейських військових може допомогти Путіну утримувати тиск на фронті без проведення ризикованої та непопулярної мобілізації.

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Технологічний бартер та ризики для світу

Для самого Пхеньяна поглиблення військової співпраці з Москвою забезпечує більшу автономію від Китаю та доступ до сучасних технологій. Завдяки цьому КНДР розраховує вдосконалити власні зенітно-ракетні комплекси, системи протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, північнокорейська армія отримує реальний досвід ведення сучасної високотехнологічної війни.

Президент України Володимир Зеленський вже застеріг міжнародну спільноту, що отриманий бойовий досвід режим Кім Чен Ина може згодом використати для ескалації проти Південної Кореї, Японії, Філіппін чи інших країн регіону.