РФ отримала додаткову балістику він КНДР, - Зеленський

Росія отримала від КНДР додаткову партію балістичних ракет, а також готується розмістити на своїй території додатковий контингент північнокорейців.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова балістика та війська

"Це вперше в історії Росії, коли в них уже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає. Це не тільки про життя людей в Україні, не тільки про загрози саме нам", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що балістика та інша зброя КНДР вдосконалюється завдяки колаборації з Росією.

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Глобальна небезпека для Азії

"Чим більше тут у нас, в Україні, – у Європі – північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет і солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде й більше небезпек потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін та інших країн регіону. Тому коли ми говоримо про необхідність спільних дій, про необхідність координації та взаємопідтримки, коли ми говоримо про необхідність допомагати нам із ППО, ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди, на нашу землю, у наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитися війни. Треба всім у нашому глобальному світі, хто поважає життя людей, бути разом у заходах для захисту людей", - сказав очільник держави.

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