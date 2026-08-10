Північнокорейська ракета, яка вбила родину в Радушному, відхилилася від цілі на 15 кілометрів, - ГУР МО

Балістична ракета північнокорейського виробництва, яка влучила в будинок родини Воронових в Радушному на Дніпропетровщині, відхилилася від цілі на близько 15 кілометрів.

Про це в інтервʼю "РБК-Україна" заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

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"Один з останніх ударів, коли північнокорейська ракета фактично вбила цілу родину, підтвердив, що її відхилення склало близько 15 кілометрів від цілі", - заявив Скібіцький.

За його словами, КНДР вже передала Росії близько 100 таких ракет, зокрема, 40 одиниць РФ отримала нещодавно.

"КНДР отримує в обмін на це свої преференції, які були зафіксовані ще під час постачання першої партії KN-23 – близько 100 таких ракет. Північна Корея отримує можливість застосування своїх засобів в реальних бойових умовах, і як наслідок – дані для подальшої модернізації та вдосконалення цих ракет", - сказав заступник начальника ГУР.

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Загибель родини Воронових

У ніч на 30 липня російські війська завдали удару балістичною ракетою по селу Радушне в передмісті Кривого Рогу. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок, де проживала багатодітна родина, загинули шестеро людей, серед яких 3 дитини.

Відомо, що 47-річний Артем та 41-річна Олена виховували десятьох дітей. Разом із ними в будинку перебували 7 дітей: 17-річний Марк, який навчався на залізничника у Кривому Розі. Школярі Домініка, 15 років; Віоріка 14 років; Захарій 12 років; Азарій Ілай 11 років; Федеріка 10 років та 6-річна Емілія. Також в оселі перебував півторарічний онук Артем від найстаршого сина, який зараз служить у війську.

Саном на цей час точно відомо, що загинули батьки й троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Доля інших дітей - не відома.

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