Северокорейская ракета, убившая семью в Радушном, отклонилась от цели на 15 километров, - ГУР МО

Балистическая ракета северокорейского производства, которая попала в дом семьи Вороновых в Радушном Днепропетровской области, отклонилась от цели примерно на 15 километров.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Один из последних ударов, когда северокорейская ракета фактически убила целую семью, подтвердил, что её отклонение составило около 15 километров от цели", - заявил Скибицкий.

По его словам, КНДР уже передала России около 100 таких ракет, в частности - 40 единиц РФ получила недавно.

"КНДР получает в обмен на это свои преференции, которые были зафиксированы ещё во время поставки первой партии KN-23 - около 100 таких ракет. Северная Корея получает возможность применять свои средства в реальных боевых условиях, и, как следствие, - данные для дальнейшей модернизации и усовершенствования этих ракет", - сказал заместитель начальника ГУР.

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Гибель семьи Вороновых

В ночь на 30 июля российские войска нанесли удар баллистической ракетой по селу Радушное в пригороде Кривого Рога. В результате прямого попадания в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли шесть человек, в том числе трое детей.

Известно, что 47-летний Артем и 41-летняя Елена воспитывали десятерых детей. Вместе с ними в доме находились 7 детей: 17-летний Марк, который учился на железнодорожника в Кривом Роге. Школьники Доминика, 15 лет; Виорика, 14 лет; Захарий, 12 лет; Азарий Илай, 11 лет; Федерика, 10 лет, и 6-летняя Эмилия. Также в доме находился полуторагодовалый внук Артема от старшего сына, который сейчас служит в армии.

На данный момент точно известно, что погибли родители и трое детей: Марк, Азарий Илай и Эмилия. Судьба остальных детей неизвестна.

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