Россия хочет привлечь от 30 до 50 тысяч северокорейцев, они изучают эту войну, - Зеленский

Россия намерена привлечь и разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейских военнослужащих.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштабное привлечение контингента КНДР

"Северокорейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. Мы это видим, мы это знаем. Если сначала речь шла о сотнях, затем о тысячах, то сейчас принято решение, чтобы на территории России находилось от 30 до 50 тысяч северокорейцев", - сказал глава государства.

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Передача опыта и технологий

По его словам, Пхеньян изучает войну РФ против Украины.

"Они изучают эту войну, и если мы говорим о кризисах и обострениях в другом направлении, в Тихом океане, которые могут представлять угрозу для других государств азиатского региона, то, безусловно, Северная Корея будет получать опыт современной войны у России", - заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что использование Россией северокорейских ракет - это уже признанный факт.

"Совершенно очевидно, что Северная Корея будет накапливать опыт ведения современной войны, будет получать лицензии от России, будет получать от них все военные средства. Мы это четко понимаем", - заявил президент.

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Призыв к сотрудничеству с Сеулом

Учитывая это, по мнению Зеленского, Южная Корея должна более тесно сотрудничать с Украиной. Он подчеркнул, что Киев открыт для сотрудничества с Сеулом.

"Мы бы очень хотели получить поддержку от Южной Кореи в виде того, чего нам не хватает. Это системы противовоздушной обороны. А мы готовы работать и в направлении Drone Deal и т. п. У них есть юридическое ограничение в соответствии с Конституцией. Но мы бы хотели сотрудничества и рассчитываем на это, наши дипломаты ведут переговоры", - сказал глава государства.

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