Росія хоче залучити від 30 до 50 тисяч північнокорейців, вони вивчають цю війну,- Зеленський

Росія хоче залучити та розмістити на своїй території від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

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Масштабне залучення контингенту КНДР

"Північнокорейці час від часу з'являються на території Російської Федерації. Ми це бачимо, ми це знаємо. Якщо спочатку йшлося про сотні, потім тисячі, то зараз прийнято рішення, щоб від 30 до 50 тисяч північнокорейців були на території Росії", - сказав глава держави.

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Передача досвіду та технологій

За його словами, Пхеньян вивчає війну РФ проти України.

"Вони вивчають цю війну, і якщо ми говоримо про кризи та загострення в іншому напрямку, в Тихому океані, які можуть бути загрозою для інших держав азійського напрямку, то, безумовно, Північна Корея буде отримувати досвід сучасної війни під Росією", - заявив очільник держави.

Крім того, Зеленський зазначив, що використання Росією північнокорейських ракет це вже визнаний факт.

"Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо", - заявив президент.

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Заклик до співпраці із Сеулом

З огляду на це, на думку Зеленського, Південна Корея повинна мати більш тісне співробітництво з Україною. Він наголосив, що Київ відкритий для співпраці з Сеулом.

"Ми б дуже хотіли отримати підтримку від Південної Кореї у вигляді того дефіциту, який у нас є. Це системи протиповітряної оборони. А ми готові працювати і в напрямку Drone Deal тощо. У них є юридичне обмеження згідно з Конституцією. Але ми б хотіли співробітництво й розраховуємо на це, наші дипломати спілкуються", - сказав глава держави.

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