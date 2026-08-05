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Ракетні установки КНДР, якщо їх розгорнуть на території РФ, стануть законною ціллю, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що у разі розгортання ракетних установок КНДР на території РФ, ті стануть законною ціллю для України.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Перш за все, ці установки, якщо вони будуть розгорнуті, мають бути знищені. Вони стають відразу ціллю, легітимною військовою ціллю. Тому буде реакція наших військових", - сказав міністр.
Сибіга заявив, що Україні відомо про посилення взаємодії між Росією та КНДР.
Глава МЗС додав, що Україна перебуває в постійному контакті з Японією та Південною Кореєю, для яких співпраця Росії та КНДР також створює серйозні безпекові ризики.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї та може нарощувати їх застосування під час ударів по Україні. На це вказує відновлення використання ракет північнокорейського виробництва після майже річної перерви.
- Пізніше ЗМІ повідомили, що ракетний підрозділ КНДР розпочав розгортання на заході Росії та може бути оснащений 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками для ударів по Україні.
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+20 Валентин Коваль #620706
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