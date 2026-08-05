Ракетные установки КНДР, если их развернут на территории РФ, станут законной целью, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что в случае развертывания ракетных установок КНДР на территории РФ они станут законной целью для Украины.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Прежде всего, эти установки, если они будут развернуты, должны быть уничтожены. Они сразу становятся целью, легитимной военной целью. Поэтому последует реакция наших военных", - сказал министр.
Сибига заявил, что Украине известно об усилении взаимодействия между Россией и КНДР.
Глава МИД добавил, что Украина находится в постоянном контакте с Японией и Южной Кореей, для которых сотрудничество России и КНДР также создает серьезные риски для безопасности.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от Северной Кореи и может наращивать их применение при ударах по Украине. На это указывает возобновление использования ракет северокорейского производства после почти годичного перерыва.
- Позже СМИ сообщили, чторакетное подразделение КНДР приступило к развертыванию на западе России и может быть оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по Украине.
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