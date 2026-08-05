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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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Ракетные установки КНДР, если их развернут на территории РФ, станут законной целью, - Сибига

Ракеты КНДР в России: что говорят в МИД Украины?

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что в случае развертывания ракетных установок КНДР на территории РФ они станут законной целью для Украины.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Прежде всего, эти установки, если они будут развернуты, должны быть уничтожены. Они сразу становятся целью, легитимной военной целью. Поэтому последует реакция наших военных", - сказал министр.

Сибига заявил, что Украине известно об усилении взаимодействия между Россией и КНДР.

Глава МИД добавил, что Украина находится в постоянном контакте с Японией и Южной Кореей, для которых сотрудничество России и КНДР также создает серьезные риски для безопасности.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от Северной Кореи и может наращивать их применение при ударах по Украине. На это указывает возобновление использования ракет северокорейского производства после почти годичного перерыва.
  • Позже СМИ сообщили, чторакетное подразделение КНДР приступило к развертыванию на западе России и может быть оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по Украине.

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Автор: 

КНДР (1304) Сибига Андрей (1075) баллистические ракеты (657)
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Топ комментарии
+22
А ці шо зараз шмаляють по Україні - не законна ціль? - Їбанат
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05.08.2026 13:25 Ответить
+19
А російські?
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05.08.2026 13:23 Ответить
+14
О проперділо сивохо, а до того законних цілей не було, все нормально? По конча заспі ні разу не прилітало.
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05.08.2026 13:25 Ответить

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