РФ получила дополнительную баллистику от КНДР, — Зеленский
Россия получила от КНДР дополнительную партию баллистических ракет, а также готовится разместить на своей территории дополнительный контингент северокорейцев.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Новая баллистика и войска
"Это впервые в истории России, когда у них уже нет безопасного стратегического тыла. И это впервые они не могут воевать без пополнений из Северной Кореи. Сейчас готовятся разместить на своей территории еще дополнительный контингент корейцев. Получили, представьте себе, дополнительную баллистику от Северной Кореи. И каждый в мире должен понимать, что это означает. Речь идет не только о жизни людей в Украине, не только об угрозах именно нам", — подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что баллистическое и другое оружие КНДР совершенствуется благодаря сотрудничеству с Россией.
Глобальная угроза для Азии
"Чем больше здесь у нас, в Украине, – в Европе – северокорейских ударов, чем чаще будут применяться их ракеты и солдаты, чем больше они будут исправлять свои недостатки и незнания, тем, соответственно, будет и больше опасностей впоследствии для Японии, для Республики Корея, для Филиппин и других стран региона. Поэтому, когда мы говорим о необходимости совместных действий, о необходимости координации и взаимной поддержки, когда мы говорим о необходимости помогать нам с ПВО, мы фактически говорим также о том, чтобы отбить у Северной Кореи желание и интерес проникать сюда, на нашу землю, в наше небо, со своим оружием, чтобы учиться вести войну. Всем в нашем глобальном мире, кто уважает жизнь людей, нужно объединиться в мерах по защите людей", — сказал глава государства.
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***** майже ніколи нікуди не їздить і все отримує, хоча санкцій хоч відрами носи.
Може в їздуні проблема ?