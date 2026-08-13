Россия увеличила использование северокорейских баллистических ракет для нанесения ударов по Украине, - The Telegraph

Российские оккупационные войска стали более активно применять северокорейские баллистические ракеты КН-23 и КН-24 для обстрелов украинских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Telegraph.

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Ракетные удары и живая сила из Пхеньяна

Боеприпасы этого типа враг использовал во время ночной атаки на Запорожье 11 августа. Для КНДР это сотрудничество стало самым масштабным участием в военных конфликтах с середины прошлого века.

По данным аналитиков, режим Ким Чен Ына не только поставляет боеприпасы, но и направил в Россию своих военнослужащих.

По крайней мере одно северокорейское ракетное подразделение уже переброшено в Воронеж. По предварительной информации, оно имеет на вооружении шесть пусковых установок и около 120 ракет. Помощь со стороны КНДР существенно облегчает ситуацию для Кремля на пятом году полномасштабной войны. Потенциальное привлечение до 50 тысяч северокорейских военных может помочь Путину удерживать давление на фронте без проведения рискованной и непопулярной мобилизации.

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Технологический бартер и риски для мира

Для самого Пхеньяна углубление военного сотрудничества с Москвой обеспечивает большую автономию от Китая и доступ к современным технологиям. Благодаря этому КНДР рассчитывает усовершенствовать собственные зенитно-ракетные комплексы, системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, северокорейская армия получает реальный опыт ведения современной высокотехнологичной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил международное сообщество, что полученный боевой опыт режим Ким Чен Ына может впоследствии использовать для эскалации конфликта против Южной Кореи, Японии, Филиппин или других стран региона.