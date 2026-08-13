Россия нанесла удары по Запорожью и Николаевщине: есть погибший и раненые

За прошедшие сутки, 12 августа, российские войска нанесли сотни ударов по Запорожской и Николаевской областям. В Запорожской области погиб один человек, еще трое получили ранения, в Николаевской области повреждено гражданское судно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Запорожской области в результате вражеских атак погиб один человек, ещё трое получили ранения, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Всего за прошедшие сутки российские войска нанесли 962 удара по 52 населенным пунктам региона.

Зафиксировано:

19 авиационных ударов по Таврийскому, Самийловке, Юлиевке, Горлицкому, Вольному, Новоивановке, Викторовке, Красному Яру, Омельнику, Красной Кринице, Егоровке, Никольскому, Васильевскому, Новопавловке и Зеленой Долине;

698 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье и ряд населенных пунктов области;

245 артиллерийских ударов пришлось на населенные пункты Васильевского и Пологовского районов.

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В Николаевской области повреждено гражданское судно

За прошедшие сутки российские войска также атаковали Николаевскую область ударными БПЛА типа Shahed, сообщил и.о. главы ОВА Георгий Решетилов.

Под ударом оказалась портовая инфраструктура Николаевского района. В результате атаки повреждено гражданское судно. Люди не пострадали.

В Баштанском районе враг вчера и сегодня под утро пять раз атаковал Снегуровскую громаду беспилотниками типа "Молния".

В селе Томарино в результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственное здание. Пострадавших нет.

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