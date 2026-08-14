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Ворог атакував Черкащину: у Смілянській громаді п’ятеро травмованих (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти 14 серпня російські загарбники безпілотниками атакували Черкаську область. Вибухи пролунали у Смілянській громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.
"За попередніми даними, маємо трьох травмованих.
Екстрені служби працюють", - йдеться в повідомленні.
Ворог атакував БпЛА зі шрапнеллю
Згодом Табурець повідомив, що ворожий БпЛА зі шрапнеллю влучив у багатоповерховий будинок.
"Бригади "швидкої" надали допомогу п’ятьом потерпілим. Від госпіталізації вони відмовилися.
На щастя, мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома", - розповів начальник ОВА.
Наслідки атаки
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