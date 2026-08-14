Атака дронів на Кіровоградщину: пошкоджено будинок і об’єкт інфраструктури. ФОТОрепортаж

Вночі 14 серпня ворог вчергове атакував Кіровоградщину. На інфраструктурному об’єкті виникла пожежа, пошкоджено житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Андрій Райкович та у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під ударом опинився один з інфраструктурних об’єктів у Кропивницькому районі. Внаслідок атаки на ньому виникла пожежа

Крім того, через атаку постраждав приватний житловий будинок.

"Головне - обійшлося без постраждалих. Осередки загорянь наразі ліквідовані", - наголосив Райкович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Черкащину: у Смілянській громаді троє травмованих

Наслідки атаки









