Атака дронів на Кіровоградщину: пошкоджено будинок і об’єкт інфраструктури. ФОТОрепортаж
Вночі 14 серпня ворог вчергове атакував Кіровоградщину. На інфраструктурному об’єкті виникла пожежа, пошкоджено житловий будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Андрій Райкович та у ДСНС України.
Під ударом опинився один з інфраструктурних об’єктів у Кропивницькому районі. Внаслідок атаки на ньому виникла пожежа
Крім того, через атаку постраждав приватний житловий будинок.
"Головне - обійшлося без постраждалих. Осередки загорянь наразі ліквідовані", - наголосив Райкович.
Наслідки атаки
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