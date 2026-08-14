Ворог атакував Черкащину: у Смілянській громаді троє травмованих
У ніч проти 14 серпня російські загарбники безпілотниками атакували Черкаську область. Вибухи пролунали у Смілянській громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.
"За попередніми даними, маємо трьох травмованих.
Екстрені служби працюють", - йдеться в повідомленні.
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