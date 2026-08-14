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Новини атака на Черкащину
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Ворог атакував Черкащину: у Смілянській громаді троє травмованих

Російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі

У ніч проти 14 серпня російські загарбники безпілотниками атакували Черкаську область. Вибухи пролунали у Смілянській громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

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Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

"За попередніми даними, маємо трьох травмованих.

Екстрені служби працюють", - йдеться в повідомленні.

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обстріл (36155) Черкаська область (258)
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