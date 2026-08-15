1 515 6
Ворог атакував Кіровоградщину ракетами: у Кропивницькому районі загорання на відкритій території (оновлено)
Наразі війська РФ атакують ракетами та "Бандеролями" Кіровоградську область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Ворог запустив ракети на Кропивницький
Зокрема, ПС повідомляли про ракети курсом на Кропивницький.
Перші деталі від ОВА
За даними ОВА, Кіровоградщина наразі під ворожим обстрілом.
"Друзі! Кіровоградщина під ворожим обстрілом. Нічого не знімайте та не викладайте в мережі! І бережіть себе", - інформує очільник ОВА Андрій Райкович.
Пізніше Райкович повідомив, що зафіксовано загоряння на відкритій території у Кропивницькому районі.
Вся інформація наразі уточнюється.
Прошу усіх дотримуватися правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги. І вкотре наголошую на важливості дотримання інформаційної гігієни.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль