Ворог атакував Кіровоградщину ракетами: у Кропивницькому районі загорання на відкритій території (оновлено)

Наразі війська РФ атакують ракетами та "Бандеролями" Кіровоградську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Ворог запустив ракети на Кропивницький

Зокрема, ПС повідомляли про ракети курсом на Кропивницький.

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Перші деталі від ОВА

За даними ОВА, Кіровоградщина наразі під ворожим обстрілом.

"Друзі! Кіровоградщина під ворожим обстрілом. Нічого не знімайте та не викладайте в мережі! І бережіть себе", - інформує очільник ОВА Андрій Райкович.

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Пізніше Райкович повідомив, що зафіксовано загоряння на відкритій території у Кропивницькому районі.

Вся інформація наразі уточнюється.

Прошу усіх дотримуватися правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги. І вкотре наголошую на важливості дотримання інформаційної гігієни.