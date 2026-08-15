Рашисти вдарили по Кривому Рогу: двоє поранених у важкому стані (оновлено). ФОТО
Вдень 15 серпня 2026 року війська РФ завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, одна людина поранена внаслідок ворожої атаки.
"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Поранень дістав чоловік", - йдеться у повідомленні.
Наслідки наразі уточнюються.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить немає.
Оновлена інформація
Як інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, двоє людей постраждали через ворожу атаку.
Йде гасіння пожежі.
"Ситуацію з електрикою вже стабілізовано", - уточнив він.
Стан поранених
Пізніше він додав, що обидва поранені внаслідок російської атаки - важкі.
"Один чоловік, 61 рік - політравма, важкий, але стабільний. Другий чоловік - травматична ампутація ноги, вже в операційній, лікарі борються за його життя", - зазначив Вілкул.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог атакує Кіровоградщину ракетами.
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