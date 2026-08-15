Рашисти вдарили по Кривому Рогу: двоє поранених у важкому стані (оновлено). ФОТО

Вдень 15 серпня 2026 року війська РФ завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, одна людина поранена внаслідок ворожої атаки.

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Поранень дістав чоловік", - йдеться у повідомленні.

Наслідки наразі уточнюються.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить немає.

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Оновлена інформація

Як інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, двоє людей постраждали через ворожу атаку.

Йде гасіння пожежі.

"Ситуацію з електрикою вже стабілізовано", - уточнив він.

Стан поранених

Пізніше він додав, що обидва поранені внаслідок російської атаки - важкі.

"Один чоловік, 61 рік - політравма, важкий, але стабільний. Другий чоловік - травматична ампутація ноги, вже в операційній, лікарі борються за його життя", - зазначив Вілкул.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакує Кіровоградщину ракетами.

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