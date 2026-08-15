Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Ввечері 15 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:43 - Повідомлялося про БпЛА курсом на Суми з півночі.

Оновлена інформація

О 20:41 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський р-н).

О 21:21 - КАБи на північ Харківщини.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що вдень 15 серпня 2026 року війська РФ завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Двоє поранених у важкому стані.

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