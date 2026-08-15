Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері 15 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:43 - Повідомлялося про БпЛА курсом на Суми з півночі.
Оновлена інформація
О 20:41 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський р-н).
О 21:21 - КАБи на північ Харківщини.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше повідомлялося, що вдень 15 серпня 2026 року війська РФ завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Двоє поранених у важкому стані.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль