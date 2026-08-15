Дві росіянки побили чоловіка у черзі за бензином на одній з АЗС у Волгограді. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни влаштували бійку просто в черзі на одній з АЗС у Волгоградській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах чоловік розпочав словесну перепалку з іншим водієм, однак дві росіянки вирішили не чекати, поки суперечка завершиться миром, та почали бити чоловіка.

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Схоже, дефіцит пального дедалі більше загострює атмосферу на російських АЗС.

Після нових ударів Сил оборони по російських нафтопереробних підприємствах у регіонах РФ виникли чергові проблеми з постачанням бензину.

Тепер росіянам доводиться вистоювати кілометрові черги, аби придбати пальне, а разом із ним - ще й відстоювати своє місце у черзі буквально кулаками.

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