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Дві росіянки побили чоловіка у черзі за бензином на одній з АЗС у Волгограді. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни влаштували бійку просто в черзі на одній з АЗС у Волгоградській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах чоловік розпочав словесну перепалку з іншим водієм, однак дві росіянки вирішили не чекати, поки суперечка завершиться миром, та почали бити чоловіка.
Схоже, дефіцит пального дедалі більше загострює атмосферу на російських АЗС.
Після нових ударів Сил оборони по російських нафтопереробних підприємствах у регіонах РФ виникли чергові проблеми з постачанням бензину.
Тепер росіянам доводиться вистоювати кілометрові черги, аби придбати пальне, а разом із ним - ще й відстоювати своє місце у черзі буквально кулаками.
Топ коментарі
+12 Виктор Шевченко
показати весь коментар15.08.2026 17:08 Відповісти Посилання
+9 Олег Олег #553255
показати весь коментар15.08.2026 17:00 Відповісти Посилання
+7 Hrysha Hlyba
показати весь коментар15.08.2026 17:03 Відповісти Посилання
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