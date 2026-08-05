У Криму на тлі дефіциту пального ввели нові правила перевезення бензину: окупантка шукає нові каністри. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка бідкається через нові проблеми на тимчасово окупованому півострові Крим, де після дефіциту пального та черг на автозаправних станціях запровадили додаткові правила перевезення бензину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з 4 серпня для транспортування пального через Кримський міст дозволено використовувати лише каністри визначеного зразка.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами жінки, знайти такі каністри практично неможливо, тому місцевим жителям доводиться позичати їх один в одного, аби мати можливість перевезти паливо. Схоже, тепер у Криму дефіцитом стали не лише бензин, а й ємності для нього.

Окрім паливних труднощів, на відео також повідомляється, що в окремих районах півострова електропостачання відсутнє вже від трьох до семи днів, що лише додає незручностей окупантам.

Читайте також: У Росії почали сотнями закриватися заправки через паливну кризу

Дивіться також: Росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця року, - Bloomberg