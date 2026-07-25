Росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця року, - Bloomberg
На тлі дефіциту палива уряд Росії продовжив обмеження на експорт бензину з країни до кінця 2026 року.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас віцепремʼєр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що уряд планує скасувати заборону на експорт дизельного палива після "відновлення ринку".
Він також заявив, що заборону на експорт дизельного палива буде скасовано з часом, щоб запобігти перенасиченню нафтопереробних заводів та скороченню обсягів переробки. Російська влада сподівається, що заборону на експорт дизельного палива буде скасовано "через місяць".
Крім того, Новак заявив, що ситуація з паливом у Росії нібито "стабілізується". За його словами, "низка нафтопереробних заводів відновила роботу, а ситуація на автозаправних станціях значно покращилася".
Однак російська влада розглядають можливість імпорту пального з Казахстану.
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