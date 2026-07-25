Росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця року, - Bloomberg

На тлі дефіциту палива уряд Росії продовжив обмеження на експорт бензину з країни до кінця 2026 року.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Водночас віцепремʼєр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що уряд планує скасувати заборону на експорт дизельного палива після "відновлення ринку".

Він також заявив, що заборону на експорт дизельного палива буде скасовано з часом, щоб запобігти перенасиченню нафтопереробних заводів та скороченню обсягів переробки. Російська влада сподівається, що заборону на експорт дизельного палива буде скасовано "через місяць".

Крім того, Новак заявив, що ситуація з паливом у Росії нібито "стабілізується". За його словами, "низка нафтопереробних заводів відновила роботу, а ситуація на автозаправних станціях значно покращилася".

Однак російська влада розглядають можливість імпорту пального з Казахстану.

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Що передувало

Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.

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