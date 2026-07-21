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Росіянин поскаржився, що купує бензин у "кримських бандюків": "Впервые столько налички в сумке вожу, очко играет ужас просто". ВIДЕО
У мережі опублікували кадри, на яких росіянин знімає себе в автомобілі серед бензовозів на тимчасово окупованому Кримському півострові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант розповідає, що приїхав купувати пальне для техніки у так званих "кримських бандюків", оскільки на автозаправних станціях бензину немає.
"Стою в воскресенье, чтобы технику заправить. Дожились - топливо у крымских бандюков теперь берем. Впервые столько налички в сумке вожу, очко играет ужас просто", - каже росіянин на відео.
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Якщо навіть один дрон прорветься, жодна пож.команда не полізе гасити скупчення бензовозів 🤣😋
Полум'яної любові їм !! ❤️❤️❤️❤️💪🏿💥