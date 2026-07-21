Россиянин пожаловался, что покупает бензин у "крымских бандюков": "Впервые столько налички в сумке вожу, очко играет ужас просто". ВИДЕО

В сети опубликовали кадры, на которых россиянин снимает себя в автомобиле среди бензовозов на временно оккупированном Крымском полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказывает, что приехал покупать топливо для техники у так называемых "крымских бандюков", поскольку на автозаправочных станциях бензина нет.

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"Стою в воскресенье, чтобы технику заправить. Дожились – топливо у крымских бандюков теперь берем. Впервые столько налички в сумке вожу, очко играет ужас просто", – говорит россиянин на видео.

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