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Россиянин пожаловался, что покупает бензин у "крымских бандюков": "Впервые столько налички в сумке вожу, очко играет ужас просто". ВИДЕО
В сети опубликовали кадры, на которых россиянин снимает себя в автомобиле среди бензовозов на временно оккупированном Крымском полуострове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказывает, что приехал покупать топливо для техники у так называемых "крымских бандюков", поскольку на автозаправочных станциях бензина нет.
"Стою в воскресенье, чтобы технику заправить. Дожились – топливо у крымских бандюков теперь берем. Впервые столько налички в сумке вожу, очко играет ужас просто", – говорит россиянин на видео.
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Якщо навіть один дрон прорветься, жодна пож.команда не полізе гасити скупчення бензовозів 🤣😋
Полум'яної любові їм !! ❤️❤️❤️❤️💪🏿💥