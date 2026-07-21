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Новости Видео Дефицит топлива в РФ
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Россиянин пожаловался, что покупает бензин у "крымских бандюков": "Впервые столько налички в сумке вожу, очко играет ужас просто". ВИДЕО

В сети опубликовали кадры, на которых россиянин снимает себя в автомобиле среди бензовозов на временно оккупированном Крымском полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказывает, что приехал покупать топливо для техники у так называемых "крымских бандюков", поскольку на автозаправочных станциях бензина нет.

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"Стою в воскресенье, чтобы технику заправить. Дожились – топливо у крымских бандюков теперь берем. Впервые столько налички в сумке вожу, очко играет ужас просто", – говорит россиянин на видео.

Смотрите также: Оккупантка избила россиянина в очереди на АЗС: "Ты что делаешь? Охр#нел, бл#дь". ВИДЕО

Смотрите также: Россиянин попытался без очереди заправить машину, но был избит водителями в очереди: "Они как давай меня п#здить". ВИДЕО

Автор: 

бензин (351) дефицит (361) Крым (26068) топливо (675)
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Топ комментарии
+6
Хороша групова ціль ))
Якщо навіть один дрон прорветься, жодна пож.команда не полізе гасити скупчення бензовозів 🤣😋
Полум'яної любові їм !! ❤️❤️❤️❤️💪🏿💥
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21.07.2026 23:24 Ответить
+2
Може йому очко порвати?
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21.07.2026 23:19 Ответить
+2
Кацапам рвуть очко ще в роддомі гаспада кадирівці, просто вони цього не пам'ятають
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21.07.2026 23:21 Ответить

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