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Оккупантка избила россиянина в очереди на АЗС: "Ты что делаешь? Охр#нел, бл#дь". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой видно, как россияне устроили драку в очереди на одной из автозаправочных станций в регионе РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, между россиянкой и мужчиной возник конфликт, который быстро перерос в потасовку, а очевидцы наблюдали за происходящим и снимали его на мобильные телефоны.
Во время словесной перепалки россиянин попытался выхватить телефон у оккупантки, однако вместо этого получил от нее удар по лицу.
"Ты что делаешь? Охр#нел, бл#дь", — воскликнула россиянка.
Также сообщается, что на временно оккупированном Крымском полуострове цена на бензин уже достигла 350 рублей за литр, установив очередной рекорд.
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+7 Амандрапапупа
показать весь комментарий20.07.2026 20:15 Ответить Ссылка
+6 Валентин Коваль #620706
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+3 westred
показать весь комментарий20.07.2026 20:19 Ответить Ссылка
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