Окупантка відлупцювала росіянина в черзі на АЗС: "Ты что делаешь? Охр#нел, бл#дь". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни влаштували бійку в черзі на одній з автозаправних станцій у регіоні РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, між росіянкою та чоловіком виник конфлікт, який швидко переріс у сутичку, а очевидці спостерігали за подіями та знімали їх на мобільні телефони.

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Під час словесної перепалки росіянин спробував вихопити телефон в окупантки, однак натомість отримав від неї удар по обличчю.

"Ты что делаешь? Охр#нел, бл#дь", - вигукнула росіянка.

Також повідомляється, що на тимчасово окупованому Кримському півострові ціна бензину вже сягнула 350 рублів за літр, встановивши черговий рекорд.

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