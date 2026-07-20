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Окупантка відлупцювала росіянина в черзі на АЗС: "Ты что делаешь? Охр#нел, бл#дь". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни влаштували бійку в черзі на одній з автозаправних станцій у регіоні РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, між росіянкою та чоловіком виник конфлікт, який швидко переріс у сутичку, а очевидці спостерігали за подіями та знімали їх на мобільні телефони.
Під час словесної перепалки росіянин спробував вихопити телефон в окупантки, однак натомість отримав від неї удар по обличчю.
"Ты что делаешь? Охр#нел, бл#дь", - вигукнула росіянка.
Також повідомляється, що на тимчасово окупованому Кримському півострові ціна бензину вже сягнула 350 рублів за літр, встановивши черговий рекорд.
Топ коментарі
+10 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар20.07.2026 20:17 Відповісти Посилання
+9 Амандрапапупа
показати весь коментар20.07.2026 20:15 Відповісти Посилання
+9 Artcore
показати весь коментар20.07.2026 20:22 Відповісти Посилання
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