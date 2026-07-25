Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца года, - Bloomberg
На фоне дефицита топлива правительство России продлило ограничения на экспорт бензина из страны до конца 2026 года.
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что правительство планирует отменить запрет на экспорт дизельного топлива после "восстановления рынка".
Он также заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива будет отменен со временем, чтобы предотвратить перенасыщение нефтеперерабатывающих заводов и сокращение объемов переработки. Российские власти надеются, что запрет на экспорт дизельного топлива будет отменен "через месяц".
Кроме того, Новак заявил, что ситуация с топливом в России якобы "стабилизируется". По его словам, "ряд нефтеперерабатывающих заводов возобновил работу, а ситуация на автозаправочных станциях значительно улучшилась".
Однако российские власти рассматривают возможность импорта топлива из Казахстана.
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