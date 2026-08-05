В Крыму на фоне дефицита топлива ввели новые правила перевозки бензина: оккупанты ищут новые канистры. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на новые проблемы на временно оккупированном полуострове Крым, где после дефицита топлива и очередей на автозаправочных станциях ввели дополнительные правила перевозки бензина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с 4 августа для перевозки топлива через Крымский мост разрешено использовать только канистры установленного образца.

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По словам женщины, найти такие канистры практически невозможно, поэтому местным жителям приходится одалживать их друг у друга, чтобы иметь возможность перевезти топливо. Похоже, теперь в Крыму дефицитом стали не только бензин, но и емкости для него.

Помимо проблем с топливом, в видео также сообщается, что в отдельных районах полуострова электроснабжение отсутствует уже от трех до семи дней, что только добавляет неудобств оккупантам.

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